Im März verstarb Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins. Um die Band war es seitdem ruhig. Jetzt haben Dave Grohl und Co. ihr erstes Konzert nach Hawkins' Tod gespielt – und was für eines.

Es fiel Dave Grohl, Frontmann der Foo Fighters, sichtlich schwer, seine Gedanken am Samstagabend in London zu sortieren. Die Band war angetreten, um ein Tribut-Konzert zu Ehren ihres verstorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins zu spielen.

Foo Fighters: Riesiges Konzert für Taylor Hawkins in London

Beim Song "Times Like These" stockte Grohl die Stimme als er die Zeile sang: "It's times like these you learn to love again." Über Hawkins sagte er, ans Publikum im Londoner Wembley Stadion gewandt: "Niemand sonst konnte dich so zum Lächeln, Lachen, Tanzen oder Singen bringen wie er. Und für diejenigen von euch, die ihn aus der Ferne bewundert haben, bin ich sicher, dass ihr alle dasselbe gefühlt habt. Also singt und tanzt und lacht und weint und schreit und macht etwas Lärm, damit er uns jetzt hören kann."

Im März dieses Jahres wurde Hawkins leblos in seinem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden. Die Rock-Band war angereist, um in Bogotá bei einem Festival zu spielen. Laut eines toxikologischen Berichts wurden mehrere Substanzen in Hawkins' System gefunden, eine Todesursache wurde aber nie bekannt gegeben.

Hochkarätige Stargäste

Das Konzert im Wembley Stadion hatten die Foo Fighters gemeinsam mit Hawkins Ehefrau organisiert, die Erlöse sollen gespendet werden. Fans konnten sich nicht nur über den Auftritt der Band freuen, sondern auch über einige andere Musikgrößen so wie Sir Paul McCartney, Queen und AC/DC. Oasis-Sänger Liam Gallagher eröffnete mit dem Oasis-Song "Rock And Roll Star".

Einen legendären Moment durfte die britischen Teenagerin Nandi Bushell erleben. In einem viral gegangenen Video hatte sie Dave Grohl während eines Corona-Lockdowns zu einem Schlagzeug-Battle aufgefordert. Am Samstagabend durfte sie für den Song "Learn To Fly" Hawkins' Platz am Schlagzeug einnehmen. Nicht der einzige bekannte Ersatz für den verstorbenen Musiker. Neben Bushell schlüpften auch Blink 182-Drummer Travis Barker, Roger Taylors (aus der Band Queen) Sohn Rufus und Hawkins' 16-jähriger Sohn Shane in Hawkins Rolle und spielten mit der Band Schlagzeug. Letzterer wählte den Song "My Hero", eine Hommage an seinen Vater.

Dave Grohl wird emotional

Extra für Hawkins spielte außerdem Queen, die Lieblingsband des Schlagzeugers. Die britischen Musiker hatten ein Medley ihrer größten Hits mitgebracht. Emotional wurde es allerdings bei einer Akustikversion von "Love of my life". "Wir haben uns von Freddie [Mercury] in einem ähnlichen Stil verabschiedet", sagte Gitarrist Brian May, "aber ich weiß, dass Freddie sehr glücklich wäre, diesen Song zu verwenden, um Taylor zu ehren".

Nach einem spektakulären Abend mit großen Musik-Momenten verabschiedete sich Dave Grohl von den Fans mit dem Song "Everlong" und sagte: "Wir hoffen, dass ihr die Liebe von uns allen und von allen Künstlern gespürt habt. Denn wir haben sie von euch gespürt, für Taylor heute Abend."

Quellen: "BBC" / ABC