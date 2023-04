von Eugen Epp Jetzt steht es fest: Die Foo Fighters kommen zurück. Die Band hat ein neues Album angekündigt – das erste nach dem tragischen Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins.

Viele Fans haben darauf gewartet, jetzt ist es soweit: Die Foo Fighters haben ihr neues Album angekündigt. Das zehnte Studioalbum der US-Band wird ein besonderes – das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins. Die schwere Zeit, die hinter Sänger Dave Grohl und seinen Kollegen liegt, deutet auch der Titel an: "But Here We Are".

"'‘But Here We Are' ist eine brutal ehrliche und emotional rohe Antwort auf alles, was die Foo Fighters in letzter Zeit durchgemacht haben, und ein Zeugnis für die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie", schreibt die Band zu der neuen Platte. Die zehn Songs würden "die emotionale Skala von Wut und Trauer bis hin zu Gelassenheit und Akzeptanz und unzähligen Punkten dazwischen durchlaufen". Erscheinen soll das Album am 2. Juni.

Foo Fighters: Wer Schlagzeug spielt, ist immer noch unklar

Zusammen mit der Ankündigung haben die Foo Fighters auch schon den ersten Songs der neuen Platte vorgestellt. Er trägt den Titel "Rescue". Er enthält Zeilen, die wohl ebenfalls auf den Tod von Hawkins hin zu deuten sind: "It came in a flash/ It came out of nowhere/ It happened so fast And then it was over." Das letzte Album der Band, "Medicine at Midnight", kam 2021 heraus.

Taylor Hawkins wurde am 25. März 2022 tot in seinem Hotelzimmer in Bogóta aufgefunden. Er wurde 50 Jahre alt. Die Foo Fighters befanden sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf Tour. In seinem Blut wurden Spuren von Antidepressiva und Drogen gefunden. Nach dem Tod von Hawkins hatten viele Fans bereits eine Auflösung der Foo Fighters nach 27 Jahren Bandgeschichte erwartet. Die Bandmitglieder hatten jedoch schon einige Monate später angedeutet, wieder neue Musik veröffentlichen zu wollen.

Auch eine neue Tour haben die Foo Fighters bereits angekündigt. In Deutschland macht die Rockgruppe bei den Festivals Rock im Park und Rock am Ring Station. Der Bandalltag scheint also weiterzugehen – nur aus einer Sache machen die Foo Fighters nach wie vor ein großes Geheimnis: Wer die Position des Schlagzeugers übernimmt, ist immer noch nicht bekannt.

Quelle: Foo Fighters