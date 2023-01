1. Januar 2023

Sandstrand statt Knastzelle: Boris Becker will das Jahr einfach nur hinter sich lassen

Boris Becker erholt sich derzeit auf São Tomé, einem Inselstaat vor der Küste Afrikas. Der ehemalige Tennis-Profi hat das "schwerste Jahr seines Lebens" hinter sich gebracht – die meiste Zeit davon im Gefängnis. Zum Jahreswechsel zieht er bei Meeresrauschen Bilanz und sagt: "Es ist der letzte Tag des Jahres und ich möchte ein paar Worte sagen. An alle meine Lieben und die Menschen, die mich respektieren und die in der schweren Zeit zu mir standen, in dem wohl schwersten Jahr meines Lebens: Es ist getan. Ich bin daraus stärker herausgekommen. Meine mentale Gesundheit ist besser als jemals zuvor, aber ohne die Hilfe, Unterstützung und Liebe so vieler Menschen hätte ich es nicht geschafft. Danke, danke, danke!"

