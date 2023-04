von Eugen Epp Darauf haben die Fans gewartet: Die Foo Fighters veröffentlichen erstmals nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins wieder einen kurzen Songausschnitt. Unklar ist aber, wer auf Hawkins folgt.

Es wäre keine Überraschung gewesen, hätte der 25. Mai 2022 das Ende der Foo Fighters bedeutet. An jenem Tag wurde Schlagzeuger Taylor Hawkins tot in seinem Hotelzimmer in Bogotá gefunden, er starb im Alter von nur 50 Jahren. Die Band sagte ihre Tour ab, Fans befürchteten schon die Auflösung.

Doch die Hoffnung ist groß, dass es, wenn auch ohne Taylor Hawkins, neue Musik von den Foo Fighters geben wird – und sie ist wohl auch berechtigt. Die Band um Sänger Dave Grohl teilte auf Social Media einen kurzen Soundschnipsel, der offenbar ein Ausschnitt aus einem neuen Song ist. Zu hören ist lediglich ein Gitarrenriff, dazu der Schriftzug "Denkst du, was ich denke?" Das reicht, um die Fans der Foo Fighters in Verzückung und Vorfreude zu versetzen.

Foo Fighters haben bereits eine Tour angekündigt

Ganz überraschend kommt das musikalische Lebenszeichen indes nicht. Der Tod von Taylor Hawkins liegt nun fast ein Jahr zurück, und schon Ende letzten Jahres hatte die Band klargestellt, auch ohne den verstorbenen Schlagzeuger weitermachen zu wollen. Ohne Taylor Hawkins "wären wir nie die Band geworden, die wir waren. Und wir wissen auch, dass wir in Zukunft eine andere Band sein werden", hieß es in der Erklärung.

Auch Live-Auftritte haben die Foo Fighters bereits angekündigt: Im Mai 2023 beginnen sie ihre Tour, die sie Anfang Juni auch zu zwei Konzerten bei Rock im Park und Rock am Ring nach Deutschland führt. Gitarrist Chris Shiflett hatte schon im Herbst angedeutet, dass die Band anstrebe, wieder neue Musik zu veröffentlichen.

Die große Frage: Wer sitzt am Schlagzeug?

Wann genau neue Songs und sogar ein neues Album erscheinen, ist noch nicht klar – lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern. Unklar ist weiterhin ebenfalls, wer Taylor Hawkins als Schlagzeuger ersetzt. Im Gespräch waren zuletzt Matt Cameron von Pearl Jam und Atom Willard, früheres Mitglied der Rockband Angels & Airwaves. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass ein neuer Drummer festes Mitglied der Band werden wird.

