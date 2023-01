Sehen Sie im Video: Gesangs-Rätsel – erkennen Sie, welche dieser vier Sängerinnen laut singt?









Dieses Gesangsrätsel sorgt für Begeisterung in den sozialen Medien.





Vier Frauen singen Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“ wie aus einem Mund.





Doch in dem kurzen Video ist nur die Stimme einer der Sängerinnen zu hören – können Sie erkennen wer singt?





Die Auflösung gibt es in einem zweiten Video. Sängerin Nummer Vier leiht der Gruppe ihre Stimme.





Olivia Sirois-Bruneau aus Montreal veröffentlicht das Video auf Tiktok.





Der Clip geht daraufhin in den sozialen Medien viral.





Allein auf Tiktok wird das Video mehr als 2,9 Millionen Mal aufgerufen.





Die Sängerin aus Montreal veröffentlicht weitere Gesangsrätsel auf der Video-Plattform.





Wer Freude an dieser Art Knobelaufgabe hat, sollte ihrem Kanal einen Besuch abstatten.

