1983 trafen sich die beiden Virtuosen Brian May und Eddie Van Halen im Studio und spielten drauf los. 40 Jahre später werden die Aufnahmen erstmals komplett veröffentlicht.

Brian May freut sich immer noch, dass er vor 40 Jahren zur richtigen Zeit zum Telefonhörer griff. Im Frühjahr 1983 rief der Queen-Gitarrist seinen Kollegen Eddie Van Halen, an und fragte, ob der nicht mit ihm und ein paar anderen Musikern im Studio jammen wolle. Ein paar Monate nach dieser Zusammenkunft erschien das Minialbum "Star Fleet Project". Nun veröffentlicht Brian May als Teil einer umfangreichen Neuauflage erstmals sämtliche Aufnahmen von damals.

Aus steuerlichen Gründen lebte May damals für einige Jahre in Los Angeles, als ihm spontan die Idee zu dem Anruf kam. "Normalerweise mache ich sowas nicht, ich bin ziemlich schüchtern", erinnert sich May (75) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich war begeistert, dass Ed zusagte, dass er rüberkam und mit mir spielte".

Zu den beiden Gitarrenvirtuosen gesellten sich Phil Chen, der sich als Bassist von Jeff Beck und Rod Stewart einen Namen gemacht hatte, der Schlagzeuger Alan Gratzer von der Band REO Speedwagon und der Keyboarder Fred Mandel, der häufig für Queen in die Tasten griff. Zwei Tage lang musizierten sie im berühmten The Record Plant. "Es fühlte sich fast schon unverschämt an", scherzt May. "Es war so anders."

Zwischen May und seinen Queen-Kollegen, allen voran Freddie Mercury, herrschte Anfang 1983 bewusst Funkstille. Rund um ihr Album "Hot Space" und die Tournee dazu hatte es nämlich deutliche Spannungen zwischen den Bandmitgliedern gegeben. "Wir hatten den Punkt erreicht, wo wir definitiv eine Pause brauchten", erzählt May.

Nur drei Tracks

Eine Veröffentlichung der Aufnahmen mit Van Halen und Co., die am 21. und 22. April 1983 gemacht wurden, hatte der Brite ursprünglich nicht im Sinn. "Ich dachte nur, es wäre toll zu gucken, was im Studio passiert. Aber ich wollte es aufnehmen, damit wir es für die Nachwelt aufheben. Gott sei Dank, dass wir das gemacht haben." Nach Rücksprache mit seinen Mitstreitern veröffentlichte er im Oktober desselben Jahres unter dem Bandnamen Brian May + Friends das Minialbum mit nur drei Tracks, aber fast 30 Minuten Laufzeit.

Der titelgebende Song "Star Fleet" geht auf die japanische Marionetten-Science-Fiction-Serie "X-Bomber" zurück, die Anfang der 1980er Jahre als "Star Fleet" im britischen Fernsehen lief und Brian May und seinen Sohn Jimmy begeisterte. May nahm sich die Titelmusik vor, um daraus eine Rockversion zu machen. Queen-Kollege Roger Taylor steuerte im Nachhinein den Hintergrundgesang bei.

Die anderen beiden Songs sind das bluesige "Let Me Out", eine Eigenkomposition Mays, und der 13-minütige improvisierte Bluesjam "Blues Breaker", in dem sich die Gitarrenvirtuosen May und Van Halen fast schon duellieren. Konkurrenz sei jedoch nicht im Spiel gewesen, versichert May. "Das gab es gar nicht. Es gab einfach nur Freude, wirklich. Ich glaube, es fühlte sich ein bisschen so an, als wäre er mein kleiner Bruder, denn er hat mir erzählt, dass ich Einfluss auf ihn hatte."

Besonders für Van-Halen-Liebhaber ist die Neuauflage des "Star Fleet Projects" eine Offenbarung. Denn unter den Aufnahmen vom April 1983 sind ein knappes Dutzend Tracks, auf denen sich der legendäre US-Gitarrist mit den niederländischen Wurzeln herrlich auf den Saiten austobt und mit seinem unverkennbaren Sound begeistert.

May: "Analoge Aufnahmen haben etwas Magisches"

"Er hat immer gegrinst und die Gitarre war wie ein Teil seines Körpers", schwärmt May über seinen 2020 gestorbenen Kumpel. "Ich habe nie erlebt, dass er 'versucht' hat etwas zu spielen, er hat einfach gespielt. Und wenn er einen Gedanken im Kopf hatte, konnte er das sofort ohne jegliche Mühe mit den Fingern spielen. Er war einer der begabtesten Gitarristen, mit denen ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe."

Sich die alten Bänder nach so langer Zeit wieder anzuhören, sei etwas Besonderes gewesen, sagt May. "Analoge Aufnahmen haben etwas Magisches, finde ich. Und die Atmosphäre des Tages kommt total rüber. Es ist sehr nostalgisch für mich, sehr emotional, das zu hören."

Studiogespräche rund um die Aufnahmen sind ebenfalls zu hören. Dazu gibt es aufschlussreiche Interviews von damals, weitere Versionen von "Let Me Out", diverse Jams und Live-Tracks der Brian May Band von 1993. Das Booklet dokumentiert die zweitägige Session mit vielen Fotos und umfangreichen Liner-Notes. Die Box enthält zudem eine Reproduktion der LP, der 7"-Single und Memorabilia.

Schon vor einigen Jahren hatte Brian May das Archiv geöffnet, um sich das "Star Fleet Project" vorzunehmen, doch nach dem Krebstod von Eddie Van Halen im Jahr 2020 stoppte er vorerst. "Ich fand, es wäre nicht anständig gewesen. Ich hatte das Gefühl, es wäre zu schmerzhaft gewesen", erklärt er. "Aber ich wollte dieses Album immer rausholen, entstauben und es die Leute hören lassen. Ich wollte, dass sie es in voller Länge hören können."