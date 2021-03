In der Nacht zum Montag wurde in Los Angeles Grammy-Geschichte geschrieben. Denn die 39-jährige Pop-Queen Beyoncé hat einen neuen Rekord aufgestellt: Sie bekam ihren 28. Grammy. Damit hat sie mehr goldene Grammophone gewonnen, als irgendeine Sängerin - oder Sänger - vor ihr. Die Grammy-Gala fand coronabedingt in einem deutlich kleineren Rahmen statt als üblich. Unter den Gewinnern, die bei der vierstündigen TV-Show vorgestellt wurden, waren unter anderem auch Billie Eilish mit der Auszeichnung für die Beste Aufnahme des Jahres, sowie Taylor Swift für das Beste Album des Jahres. Damit waren erstmals ausschließlich Frauen untern den Siegern in den Königskategorien der Grammy-Awards. Und auch das Thema Rassismus in den USA spielte eine Rolle.Denn für den Song des Jahres wurden die Autoren von "I can't Breath" ausgezeichnet, die den R&B Hit in Ehren des durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaners George Floyd geschrieben hatten. Durch die Show führte unter anderen der bekannte Polit-Satiriker Trevor Noah. Die 63. Verleihung der begehrten Musikpreise sollte ursprünglich bereits Ende Januar stattfinden, wurde dann aber wegen der angespannten Corona-Situation in Los Angeles auf März verschoben.