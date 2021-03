Musikpreis Auch Männer unter den Siegern - die Grammys 2021 sind weiblich wie nie zuvor

Die wichtigsten Preise gehen an Billie Eilish und Taylor Swift. Beyoncé darf vier weitere Trophäen in ihr Regal stellen - und auch ihre neunjährige Tochter wird ausgezeichnet. Die Grammys 2021 dokumentieren, was schon längst jeder weiß: Die Popmusik ist weiblich.