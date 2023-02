von David Baum Schlagersänger Guildo Horn hat gleich doppelt Grund zum Anstoßen: Er feiert seinen 60. Geburtstag, und auch sein ESC-Auftritt jährt sich zum 25. Mal. Im stern-Interview spricht Horn über das Älterwerden, Nachahmer und darüber, wie er auf den heutigen Eurovision Song Contest blickt.

Lieber Herr Horn, Sie werden 60, gleichzeitig ist ihr legendärer Auftritt beim Eurovision Song Contest 25 Jahre her. Welches Jubiläum ist das wichtigere?

Innendrin bin ich ein eher stiller Beobachter meines Alterungsprozesses und vergesse oftmals, was ich in meinem jungen Leben schon alles erlebt und getan hab. Aber: Dieses Jahr wird gefeiert! Und zwar alles, was kommt! Übrigens werde ich nach Künstleralter am 15. Februar schon 70 Jahre alt. Die Schlagermusik lässt einen schneller reifen – oder sagen wir: welken.