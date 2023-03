Der deutsche Rapper Haftbefehl brach im Sommer letzten Jahres bei einem Konzert in Mannheim auf der Bühne zusammen. Jetzt sprach er das erste Mal über seinen Lachgaskonsum. Von Janne Reuter

Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, zählte zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Doch dann der Tiefpunkt: Bei einem Konzert in Mannheim ist der 37-Jährige 2022 zusammengebrochen und musste von der Bühne getragen werden. Nun offenbarte er: Neben Alkohol konsumierte er damals auch Lachgas. 50 Flaschen am Tag, über drei Monate. Die Konsequenz aus seinem Konsum: die bereits geplante Tour musste abgesagt werden. Für seine Frau, so sagt er, war dieser öffentliche Absturz der schlimmste Moment.

Durch Bekannte sei Haftbefehl damals in den Konsum von Lachgas "reingerutscht," wie er sagt. "Das Gas macht einen komplett zum Zombie", so der Rapper. Er erzählt von Kollegen, die aufgrund des Konsums nicht mehr laufen konnten. Die Einnahme von Lachgas führt zu einem kurzen Rausch, doch bei einer zu hohen Dosierung kann sie zu Bewusstlosigkeit, Gleichgewichtsverlust und im schlimmsten Fall zum Atemstillstand führen.

Haftbefehl spricht über Lachgas-Konsum

Obwohl Lachgas für medizinische Zwecke verschreibungspflichtig ist, wird es immer häufiger als Partydroge missbraucht. In Kartuschen wird es etwa für Sprühsahne oder Luftballons frei verkäuflich angeboten und ist damit auch für Jugendliche leicht zu erwerben. Wird die Droge über einen längeren Zeitraum konsumiert, können Nervenschäden, schlechtere kognitive Funktionen und psychische Abhängigkeit auftreten.

Bildband "Ice Cold" Mehr als nur Protz und Bling-Bling: Die Geschichte des Schmucks im Hip-Hop 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Grillz, Ringe, Ketten, Armreifen, eine Uhr: Kaum jemand veranschaulicht so gut, welche Bedeutung Schmuck im Hip-Hop hat wie Rapper Asap Ferg. Der in Harlem geborene Künstler erzählte in Interviews, wie er als Jugendlicher stets an den Läden von Tiffany & Co. vorbeilief, sich aber nie traute hineinzugehen, weil die Schmuckstücke für ihn unbezahlbar waren. Heute trägt er selbst Gold, Platin und Diamanten und wurde 2018 als erster männlicher Rapper zum Markenbotschafter von Tiffany ernannt. Schmuck im Hip-Hop ist also vielmehr als nur kunstvolles Geschmeide. Für viele in Armut aufgewachsene Künstler war es das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Mehr

Mit seiner Abhängigkeit vom Gas-Flash ist Haftbefehl jedoch kein Einzelfall. Es lässt sich ein signifikanter Anstieg bei den Nutzern von Lachgas erkennen. Die EU-Beobachtungsstelle für Drogen warnt deshalb vor der Einnahme. Die Niederlande haben als einziges Land bereits den Verkauf von Lachgas verboten. Lediglich kleine, mit Lachgas gefüllt Patronen für die Verwendung von Schlagsahne-Spendern sind dort frei erhältlich.

Rapper sei inzwischen clean

"Ich konsumiere seit fünf Wochen keinen Alkohol mehr. Ich habe aufgehört zu rauchen und alles, was dazugehört. Diese scheiß Ballons habe ich sowieso schon [...] aufgehört. Ich bin sauber. Gott sei Dank!", so Haftbefehl. Er öffne ein neues Kapitel in seinem Leben und wolle diesmal einen "respektvolleren Weg" einschlagen. Er wünscht sich zudem, dass Lachgas in Deutschland verboten wird. Sein Absturz zeige, dass Lachgas, so lustig der Name auch klingen mag, eine gefährliche Droge sei, die auch einen der härtesten Rapper zu Boden zwingen kann – und nicht an jeder Ecke käuflich sein sollte.

Quelle: Tagesschau,hiphop.de(1), hiphop.de(2)