Harry Styles bricht weltweit Chartrekorde – und denkt in der Stunde seines Triumphs an andere

Mit seinem dritten Album ist Harry Styles auf dem Olymp angekommen: Das am 20. Mai veröffentlichte "Harry's House" stürmte die Spitze der Charts in zahlreichen Länder auf mehreren Kontinenten. Nebenbei tut er Gutes.

Die lange Pause hat sich ausgezahlt: Drei Jahre hat sich Harry Styles Zeit gelassen mit einem Nachfolger für sein Album "Fine Line", mit dem er zwar in den USA die Spitze der Charts erklomm, nicht aber in seiner britischen Heimat. In Deutschland schaffte er es sogar nur bis auf Rang 14.

Das ist mit "Harry's House" anders. Die am 20. Mai veröffentlichte Platte schaffte es in Großbritannien, den USA und unzähligen weiteren Ländern auf Platz 1. Auch in Deutschland feierte der 28 Jahre junge Künstler seine erste Nummer 1. Dabei konnte er sogar die Platzhirsche Rammstein ("Zeit") vom Spitzenplatz verdrängen.

Im Detail hat Harry Styles nebenbei eine ganze Reihe von beeindruckenden Rekorden aufgestellt. So gelang dem Briten mit mehr als 521.500 verkauften Exemplaren die erfolgreichste Verkaufswoche des laufenden Jahres. Das war auch die erfolgreichste Verkaufswoche eines britischen Solokünstlers seit der Einführung der elektronischen Datenerfassung von Nielsen Music im Jahr 1991. Zudem gelang Styles mit seinem dritten Album auch die dritte Nummer 1 in den USA.

Harry Styles erobert seine Heimat

In anderen Ländern läuft es ähnlich gut für den Musiker und Schauspieler: In insgesamt 18 Ländern kletterte "Harry's House" auf Platz 1 der Hitparaden, darunter Kanada, Frankreich, Australien, den Niederlanden, Italien, Irland, Schweden, Neuseeland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Norwegen, Finnland, Spanien und Dänemark. In seiner Heimat Großbritannien ist es das "Biggest selling album of the year".

In zahlreichen Ländern feiert Styles sogar Doppel-Nummer-1-Platzierungen: Neben dem Album erreichte dort auch die Single "As It Was" die Chartspritze - etwa in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, den Niederlanden, Italien, Irland, Neuseeland, der Schweiz, Belgien und auch Deutschland.

Es sieht ganz so aus, als habe Harry Styles im dritten Anlauf den Thron erklommen und sich zum Weltstar gemausert. Angesichts der Erfolge geht es fast schon unter, dass der Brite auch gesellschaftliches Engagement zeigt. Das Schulattentat in der texanischen Stadt Uvalde veranlasste ihn dazu, Einnahmen aus seiner US-Tour zu spenden. Mehr als eine Million Dollar sollen dabei zusammenkommen.

In der Stunde seines Triumphs an andere zu denken - auch das macht einen großen Künstler aus.