Helene Fischer gibt am Samstagabend ein Konzert vor 130.000 Menschen in München.

Helene Fischer wird am Abend in München das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere geben. Dabei will sich die 38-Jährige nicht einmal vom Regenwetter aufhalten lassen.

Für Helene Fischer ist der heutige Samstag ein ganz besonderer Tag: Heute steigt ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Was vielleicht noch wichtiger ist: Es wird der größte Auftritt in ihrer bisherigen Karriere. 130.000 Zuschauer werden auf dem Riemer Messegelände in München erwartet.

Doch in den letzten Tagen gab es berechtigte Bedenken, ob das Mega-Event überhaupt wird stattfinden können. Der Grund: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine offizielle Unwetterwarnung für München herausgegeben. Die galt bis Samstagmorgen um 8 Uhr.

Helene Fischer beginnt ihr Konzert ab 20 Uhr

Eine knappe Kiste, denn bereits um 12 Uhr hat der Einlass in der Messe München begonnen. Die gute Nachricht: Es gibt vom DWD für die benachbarten Landkreise zwar eine Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2), doch im Bezirk Trudering-Riem, wo das Messegelände liegt, ist alles freigegeben.

Die Schlager-Fans können sich also auf einen Abend mit ihrer Helene freuen - sofern sie wasserfest sind. Denn wer um 12 Uhr bereits das Gelände betreten hat, muss acht Stunden ausharren, ehe die Sängerin die Bühne betritt. Immerhin: Aktuell ist es in Riem trocken. Für den Nachmittag wird zwar mit vereinzelten Gewittern gerechnet. Aber ab 20 Uhr, wenn die Party steigen soll, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei lediglich 20 Prozent.

Sollte Helene Fischers Charme am Wettergott abprallen, könnte es für die Zuschauer allerdings ungemütlich werden: Das Mitbringen von Regenschirmen auf das Messegelände ist verboten. Der Veranstalter ruft auf der Broschüre zu dem Konzert deshalb dazu auf, an den persönlichen Regenschutz in Form von Regenjacke oder Regenponcho zu denken.

Vielleicht singt dann Helene Fischer sogar das passende Lied. "Mut zum Gefühl" beginnt mit der Zeile: "Als der Regen kam, warst Du da für mich." 130.000 Menschen dürfen sich dann angesprochen fühlen.

Verwendete Quellen: Broschüre des Veranstalters, Deutscher Wetterdienst,