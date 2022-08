Helene Fischer spielt vor 130.000 Menschen ihr einziges Deutschland-Konzert des Jahres 2022 in München. Kurz vor 20 Uhr kam die Sonne über dem im Osten Münchens gelegenen Gelände heraus. Ein reizvoller Regenbogen zeigte sich am Himmel, und die 130.000 Zuschauer, viele von ihnen in Regenponchos gekleidet, waren bester Stimmung. "Oh wie ist das schön", skandierten sie kurz vor Beginn.

Auch wenn es viele nicht für möglich gehalten haben: Helene Fischer gibt ihr Rekordkonzert tatsächlich. Es ist das einzige Deutschlandkonzert in diesem Jahr, und noch nie hat sie vor so vielen Zuschauern gespielt.

Helene Fischer fiebert München-Konzert entgegen

Die Sängerin ließ vorab mitteilen, es kaum erwarten zu können, wieder auf der Bühne zu stehen. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten rar gemacht. Bei dem Open-Air will sie ihr jüngstes Album "Rausch" vorstellen. Sie und ihr Team fieberten "auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken".

Zuletzt war Fischer Ende Juli in der ARD-Schlagershow von Florian Silbereisen zu sehen. 2023 soll es eine große Tournee geben.