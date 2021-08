Helene Fischer in knallengem Latex: So ist ihr neues Video mit Luis Fonsi

"Vamos A Marte" Helene Fischer in knallengem Latex: So ist ihr neues Video mit Luis Fonsi

Mehr als zwei Jahre haben die Fans auf neue Musik von Helene Fischer warten müssen. Nun meldet sich die Schlagerkönigin mit "Vamos a Marte" zurück - einem Duett mit Luis Fonsi. Jetzt ist auch das Video online.

Am Donnerstag hat Helene Fischer ihren 37. Geburtstag gefeiert, nur einen Tag später erscheint ihre neue Single. "Vamos a Marte" ist ihre erste Veröffentlichung seit mehr als zwei Jahren - und entstand in Zusammenarbeit mit dem puerto-ricanischen Latin-Pop-Star Luis Fonsi ("Despacito"). War der Song schon Freitagmorgen überall verfügbar, hat Helene ihre Fans mit dem Video gründlich auf die Folter gespannt und den Clip erst um 18.45 Uhr am Freitag veröffentlicht.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Youtube integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Keine Frage, das Spiel mit der Aufmerksamkeitsökonomie beherrscht die Sängerin wie keine Zweite in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen hatte Fischer als Appetizer einen kurzen Ausschnitt daraus auf Instagram gezeigt. "Okay... ich halte es nicht mehr länger aus!!! Hier ein erster Vorgeschmack auf mein neues Video", kommentierte sie den nur wenige Sekunden kurzen Videoschnitt. Darin war die 1984 in Krasnojarsk geborene Sängerin in einem glitzernden Crop-Top und schwarzer Hose zu sehen.

Helene Fischer spricht über das Duett mit Luis Fonsi

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet Helene Fischer am Freitag, wie es zur Zusammenarbeit mit dem Weltstar Luis Fonsi kam. "Häufig fühlt man schon im Studio, welche Songs das gewisse Etwas haben", sagte sie. "Bei 'Vamos a Marte' war mir das nach den ersten Takten klar. Uns kam dann für den spanischen Part sofort Luis Fonsi in den Sinn."

Spekulationen, sie plane das Duett, um nach Deutschland auch die USA und Lateinamerika zu erobern, erwies die Musikerin eine Abfuhr. Sie singe ihren Part ganz bewusst größtenteils auf Deutsch. "Ich habe mein Publikum in Deutschland und in unseren Nachbarländern."

Bereits 2018 sang Helene Fischer zusammen mit Luis Fonsi im Rahmen der Echo-Verleihung. "Wir haben schon damals gemerkt, dass wir musikalisch sehr gut harmonieren", zitiert die "Bild" die 37-Jährige. Das Ergebnis dieser Harmonie können die Fans nun in dem neuen Video begutachten.

Verwendete Quelle:"Bild.de"; Youtube