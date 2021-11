Es ist noch eine Weile hin, aber Fans von Helene Fischer dürfen sich jetzt schon freuen: Die Schlagersängerin will 2023 wieder auf Tour gehen. Die Termine für die Konzerte stehen bereits fest.

Schlagerstar Helene Fischer plant für das Jahr 2023 eine große Arena-Tournee mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie kooperiere dafür mit dem berühmten Cirque du Soleil, teilte der Veranstalter Live Nation am Freitag mit. Deutschlands erfolgreichste Sängerin werde ihre größten Hits, Songs ihres neuen Albums "Rausch" und "eine neue fantastische Show voll magischer Momente" präsentieren, heißt es in einer Ankündigung.

Die 37-Jährige gab die Neuigkeiten ebenfalls auf ihrem Instagram-Account bekannt und schrieb: "Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere, deshalb wollen wir gemeinsam mit dem Cirque du Soleil echtes Neuland betreten und euch ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen und unsere unbändige Freude, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen, mit euch teilen! Auch wenn es noch so weit weg ist, crazy, dass es jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Wir kommen zu euch! Das wird GROSS!!!"

Helene Fischer: 70 Konzerte während der Tour im Jahr 2023

Die Tour soll am 21. März 2023 in Bremen beginnen und anschließend nach Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen und Berlin führen. Weitere Konzerte sind in Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München geplant. Als letzter Termin wird der 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main genannt. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt bereits in einer Woche, am 19. November 2021.

Fischer soll "gemeinsam mit Band, Tänzern und ausgesuchten Weltklasse-Artisten" auftreten. Das Publikum könne "nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben", erwarten.

Für das kommende Jahr hat Fischer bislang nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt: Am 20. August 2022 will sie auf dem Messegelände in München vor 150.000 Fans auftreten.

Helene Fischer gehört den Angaben zufolge mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Mitte Oktober erschien ihr neues Album "Rausch". Kurz zuvor war ihre Schwangerschaft bekanntgeworden. Fischer ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.