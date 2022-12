Helene Fischers Fans mussten lange warten. Ab März 2023 sollen sie nun mit der neuen "Rausch"-Tour für die Geduld belohnt werden. Der Schlagerstar verspricht eine Show, "die es so vorher noch nicht gab".

Helene Fischer drückte 2019 auf den Stoppknopf, legte eine Pause ein. Damals habe sie, wie sie im Schweizer Fernsehen jüngst erzählte, kurz vor dem Burnout gestanden. Nun aber will die Sängerin zurück auf die Bühne. Im März startet die neue Tour "Rausch". Wie gewohnt möchte die Schlagerkönigin dann eine spektakuläre Bühnenshow voller Akrobatik bieten.

Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wolle sie "echtes Neuland betreten und euch ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab", heißt es zu "Rausch – Live – Die Tour" auf Fischers Homepage. Sie wolle "überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen", doch womöglich wird es auch leisere und privatere Augenblicke auf der Tour geben.

Helene Fischer will Fans an Gefühlen teilhaben lassen

Auf ihrem Instagram-Account nimmt Fischer ihre Fans derzeit bei ihren persönlichen Vorbereitungen mit hinter die Kulissen. Sie zeigt sich beim Training im kanadischen Montreal. RTL hat Fischer vor Ort besucht und die 38-Jährige einen Tag lang begleitet. In der Show werde sich so manches ändern, heißt es in einem Beitrag des Senders. "Ich bin natürlich auch gereift irgendwo", erzählt die Sängerin im Gespräch.

"Ich möchte auch meine Fans irgendwo so ein bisschen teilhaben lassen an meinen Gefühlen, an meinen Gedanken", erklärt Fischer weiter. In welcher Form genau, wird aus dem kurzen Videoclip, den der Sender veröffentlicht hat, nicht ersichtlich. Den gesamten Beitrag gibt es am 11. Dezember im Format "Exclusiv - Weekend", ab 19.05 Uhr, zu sehen.

Aktuell sind Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Los geht es Ende März 2023 in Bremen, das Ende der Tour ist für Oktober 2023 in Frankfurt geplant.