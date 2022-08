Helene Fischer beim Konzert in München

Er hatte viel Geld gezahlt und war nicht zufrieden mit dem, was er bekam. Und so ließ ein Helene-Fischer-Fan auf Social Media ordentlich Dampf ab. Dass er damit ausgerechnet Chef-Mobber Oliver Pocher erreichen würde, hatte er vermutlich nicht geahnt.

Am vergangenen Samstag sorgte Helene Fischer bei mehr als 100.000 Fans für Begeisterung, als sie in der Messe Riem in München ihre beliebtesten Songs zum Besten gab. Doch nicht jeder Fischer-Anhänger war zufrieden.

Helene-Fischer-Fans pöbeln über schlechten Service

Auf TikTok ging ein Video eines missmutigen Fans viral, der sich mit anderen Zuschauern über die horrenden Preise und den schlechten Service im VIP-Bereich auslässt. Mit einem Vip-Ticket traf man zwar nicht persönlich auf Helene Fischer, aber dafür bekam man Essen im Vip-Bereich, bessere Plätze und einen Parkplatz. Für besagte missmutige Fans zu wenig Leistung für zu viel Geld.

In dem Clip, der bereits über zwei Millionen Mal angesehen wurde, schimpft ein Zuschauer zu Beginn wild. "Ich hab mich eben schon beschwert, das kann nicht sein", motzt er, der Poncho vom Regen klitschnass. "1300 Euro für zwei Mann", erklärt er die horrenden Preise. Auch die Vip-Plätze rechtfertigten die Kosten nicht, denn statt bequemer Sitzmöglichkeiten stehe man im Fluchtweg. "Man kann nicht sitzen", beschwert sich ein Herr und fragt im Video nach dem Management. "Können Sie bitte jemanden holen, der verantwortlich ist? Es reicht!", pöbeln die Männer.

Oliver Pocher macht sich lustig

Auch das Essen im Vip-Bereich beruhigte die Gemüter anscheinend nicht. Denn die Auswahl war begrenzt. So konnte ein Fan, der das Buffet filmt, kein Schweinefilet mehr bekommen. Er vergleicht den Service mit dem am Bahnhof.

Das Video erregte nicht nur die Aufmerksamkeit zahlreicher Social-Media-Nutzer, sondern auch die von Oliver Pocher. Der Comedian ist dafür bekannt, sich auf seinem Instagram-Profil gerne mal über Influencer lustig zu machen. "Ich LIEBE es wenn HELENE FISCHER VIP FANS ausrasten!!! 'Playback Scheisse', 'Management JETZT' und dann KEIN SCHWEINEFILET mehr!!!", schrieb Pocher zu dem viralen Video. In den Kommentaren unter seinem Posting zeigt sich vor allem die Schadenfreude seiner Fans. Der Tenor: Wer 1300 Euro für zwei Vip-Tickets auszugeben bereit ist, der sei ohnehin nicht mehr ganz bei Sinnen.

