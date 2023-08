Helene Fischer beim ersten von insgesamt sieben Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena

Das letzte Konzert von Helene Fischer endete mit einem Schrecken für die Fans: Die Sängerin verletzte sich am Trapez und musste blutend von der Bühne. Nun geht die Tournee der Sängerin weiter – inklusive waghalsiger Akrobatiknummern.

Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall hat Sängerin Helene Fischer am Freitagabend in Köln ihre Tour "Rausch" fortgesetzt. "Ich bin heute extrem emotional. Für uns ist es hier wie eine zweite Premiere heute Abend", rief die 39-Jährige ihren rund 15.000 Fans in der Lanxess-Arena zu.

Es fühle sich großartig an, zurück auf der Bühne zu sein – nach zweimonatiger Sommerpause, "aber natürlich auch aufgrund der Verletzung". Denn ihr bislang letztes Konzert im Juni in Hannover endete abrupt, nachdem sie sich mit einer Trapezstange im Gesicht verletzt und blutend die Bühne verlassen hatte.

In Köln geht es nun also wieder los mit dem zweiten Teil der Megatour "Rausch", die 71 Konzerte umfasst. Allein sieben davon spielt die Schlagerkönigin bis zum 2. September in Köln – mehr als 100.000 Karten wurden laut Veranstalter dafür verkauft.

"Wie ihr seht: Mir geht es fantastisch", rief Fischer den Fans zu. "Ihr habt euch diese Show sowas von verdient – seit März wartet ihr darauf." Denn die Tour war im Frühling einige Wochen später als geplant angelaufen, weil Fischer sich beim Proben eine Rippe gebrochen hatte. Deshalb wurden unter anderem die Kölner Konzerte verschoben.

Von ihren früheren Blessuren ist der Schlagerqueen am Freitag nichts mehr anzumerken, als sie bei teils waghalsigen Akrobatik-Szenen mitmacht. So schwingt sie auch wieder am Trapez durch die Luft. "Natürlich habe ich mir wieder die Herausforderung gestellt, ich wollte unbedingt Akrobatik machen", sagte sie nach der Nummer. "Aber ich bin auch nur ein Mensch, und mir passieren eben auch Fehler." Umso schöner sei es, dass dieses Mal alles gutgegangen ist.

Vor dem Konzert hatte Fischer auf ihrem Instagram-Account ein kurzes Video veröffentlicht, in dem sie sich mit Eishockeyhelm auf dem Kopf zeigt. Scherzhaft sagte sie: "Wie ihr seht, ich bin jetzt auch sicher wie nie."

Auf der Bühne versicherte sie ihren Fans: "Ihr könnt mir eines glauben: Ich bin nicht leichtsinnig. Wir haben alles ganz, ganz sicher gemacht und wir wollen einfach alle gemeinsam eine schöne Show genießen."

Die Zuschauer hielten bei der Luftakrobatik teils den Atem an, ansonsten sangen, klatschten und feierten sie aber lautstark mit. Rund 28 Lieder präsentierte Fischer bei dem etwa dreistündigen Konzert, darunter Songs von ihrem aktuellen "Rausch"-Album, aber auch viele bekannte Stücke wie "Achterbahn", "Phänomen", "Mit keinem andern" und natürlich ihren Superhit "Atemlos durch die Nacht".

Mal steht die Sängerin in einem Feuerkreis, mal inmitten eines Wasserfalls, oft ist sie umringt von Tänzerinnen und Tänzern. "Ich hab heute permanent Gänsehaut, ich weiß gar nicht, was los ist", sagte sie und presste die Hände auf die Brust.

Das Konzert geht – zum Glück – unfallfrei vonstatten. Die 39-Jährige lieferte wie gewohnt eine perfekt wirkende Show ab. Am Ende geht der Großteil des Publikums wohl zufrieden nach Hause – und Fischer nach eigenen Worten "selig ins Bett". Ihr Fazit: "Es war ein magischer Abend."