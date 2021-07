Sehen Sie in diesem Video: Helene Fischer meldet sich nach monatelanger Pause bei ihren Fans.













Helene Fischer ist aus ihrer monatelangen Pause zurück. Auf Instagram meldet sie sich mit einem Video-Statement. „Die ganze Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert.“ Während ihrer Pause hat sie sich Zeit für sich genommen. Zur Freude der Fans hat sie aber auch an einem neuen Album gearbeitet. Sie kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen.Noch kann sie nicht sagen, wann es so weit ist. Ihre erste Single nach der langen Pause kündigt sie bereits an. Auch wenn sie nicht viel verrät, Helene hat immer eine Überraschung in petto. Sie macht ihre Fans neugierig auf ihre neue Single. Sie kündigt nämlichen einen Duett-Partner an. Wer das ist, bleibt vorerst allerdings noch ein Geheimnis.

