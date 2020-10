Es ist ab sofort vorbestellbar: Helene Fischer überrascht ihre Fans mit der Ankündigung, ein neues Album zu veröffentlichen - allerdings ohne neue Songs.

Eigentlich ist ihr neues Album erst fürs kommende Jahr angekündigt. Doch wenige Wochen vor Weihnachten hält Helene Fischer für ihre Fans eine Überraschung bereit. Auf Facebook verkündete die Sängerin, dass es bereits 2020 eine neue Doppel-CD von ihr geben wird. Auf neue Songs müssen ihre Fans trotzdem vorerst verzichten.

"Für alle Fans der 'Helene Fischer Show' haben wir eine kleine Überraschung", schrieb die 36-Jährige und kündigte das Album "Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1" an. Auf dem Sampler sind Musikmitschnitte ihrer besten Auftritte aus der gleichnamigen ZDF-Show zu hören. "40 persönlich von Helene Fischer ausgewählte Songs" sollen es sein. Das Album sei bereits vorbestellbar und soll am 4. Dezember erscheinen.

Zum ersten Mal seit 2011 muss die Helene-Fischer-Show in diesem Jahr in gewohnter Form ausfallen. Wegen der Coronapandemie wird es keine neue Sendung geben, stattdessen zeigt das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag Ausschnitte der schönsten Momente. Passend dazu kommt jetzt das Album. Ursprünglich war geplant, die zehnte Ausgabe der "Helene Fischer-Show" vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen, doch die anhaltenden Coronabeschränkungen lassen dies nicht zu.

Helene Fischer freut sich auf Bühnenrückkehr

Bereits Ende September teilte Fischer ihren Fans die Absage mit: "Meine Fernsehshow am ersten Weihnachtsfeiertag ist auch für mich als Künstlerin immer wieder etwas ganz Besonderes, denn sie lebt von der Vielfalt und Abwechslung. Daher bin ich unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft – zu unterhalten – nicht nachgehen kann", schrieb die Künstlerin.

Fischer beendete im vergangenen Jahr ihre "Stadion"- und "Arena-Tour". Sie spielte in Dutzenden deutscher Städte vor ausverkauften Rängen. Neue Live-Auftritte sind aufgrund der Pandemie vorerst nicht geplant. Doch Fischer will so schnell wie möglich zurückkommen: "Ich freue mich schon jetzt darauf, mein Publikum und all die lieben Menschen vor, auf und hinter der Bühne bald auch endlich live wiederzusehen",