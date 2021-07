Sehen Sie in diesem Video: Helene Fischer meldet sich nach monatelanger Pause bei ihren Fans. Helene Fischer ist aus ihrer monatelangen Pause zurück. Auf Instagram meldet sie sich mit einem Video-Statement. „Die ganze Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert.“ Während ihrer Pause hat sie sich Zeit für sich genommen. Zur Freude der Fans hat sie aber auch an einem neuen Album gearbeitet. Sie kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen.Noch kann sie nicht sagen, wann es so weit ist. Ihre erste Single nach der langen Pause kündigt sie bereits an. Auch wenn sie nicht viel verrät, Helene hat immer eine Überraschung in petto. Sie macht ihre Fans neugierig auf ihre neue Single. Sie kündigt nämlichen einen Duett-Partner an. Wer das ist, bleibt vorerst allerdings noch ein Geheimnis.

Gute Nachrichten für Fans von Helene Fischer: Noch in diesem Jahr soll es ein neues Album geben, ihre nächste Single erscheint sogar schon im August. Es wird ein Duett - und die Sängerin hat nun verraten, mit wem.

Sie hat es mächtig spannend gemacht: Auf Helene Fischers Website erschien am Mittwoch ein Countdown, der 15 Tage herunterzählt. Bis zum 5. August - dem Tag ihres 37. Geburtstages. Schon lange gibt es Gerüchte über eine neue Veröffentlichung. Wird an dem Tag ihre neue Single erscheinen?

In einer Insta-Story wurde die Sängerin am Donnerstag konkreter: Sie habe zuletzt verstärkt an ihrer Musik gearbeitet, erzählt der Schlagerstar, der mit Hits wie "Atemlos" die Radiostationen und Stadien der Republik erobert hat. Dort kündigte sie ihre neue Single an: Für ihren ersten neuen Song habe sie sich einen "ganz, ganz, ganz tollen Gast" als Duettpartner ausgesucht. Wer das ist - das sollten die Fans erraten.

Helene Fischer legt die Karten auf den Tisch

Am heutigen Freitag lüftete Helene Fischer nun das Geheimnis. In einem Instagram-Posting lverriet sie: Ihre neue Single soll am 6. August erscheinen. Entstanden sei der Song "mit keinem Geringeren als dem großartigen Luis Fonsi", schrieb die Sängerin. Viele Fans reagierten mit großer Vorfreude auf die Ankündigung, dass es nun nur noch zwei Wochen dauern soll, bis es neue Musik von ihrem Idol gibt. Und auch Helene selbst scheint ganz kribbelig zu sein: "Der Countdown läuft und es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung!", schrieb die 36-Jährige, und ergänzte: "Vamos!"

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Wie Fischer tags zuvor in ihrer Insta-Story berichtet hatte, soll ihr neues Album ihr bislang persönlichstes werden. Sie habe in der Corona-Zeit "sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet". Sie sei "viel im Studio" gewesen und habe sich verstärkt Gedanken gemacht über die Themen, die sie in neuen Liedern behandeln wolle. "Welche Songs möchte ich jetzt nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken?", sagte sie in dem sozialen Netzwerk. Sie habe sich "so eingebracht, wie ehrlich gesagt noch nie. Deswegen glaube ich, dass es auch mein persönlichstes Album ever wird."

Helene Fischer und Florian Silbereisen Heiße Küsse im TV: So zelebrierten Helene und Florian ihre Liebe 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Für zehn Jahre waren sie das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Dabei kennen sie sich schon länger. So begegneten sie sich im September 2007 beim "Herbstfest der Volksmusik". Und strahlten ganz goldig um die Wette. Mehr

Gleichzeitig machte Helene Fischer auch die vage Ankündigung einer kommenden Tournee. Sie könne es kaum erwarten, endlich wieder für ihre Fans auf der Bühne zu stehen. Einen konkreten Zeitpunkt konnte sie aber noch nicht nennen. Doch auch ohne Tour dürfen sich Fans freuen: Sie werden schon sehr bald Neues von ihrem Star hören.

Verwendete Quelle:Instagram