Zurück in die Zukunft: Lil Nas X feiert Weihnachten

Holiday Zurück in die Zukunft: Lil Nas X feiert Weihnachten

Aus Lil Nas X wird Santa Nas X: «Holiday» heißt die neue Single des Popstar-Rappers, bei der auch ein bekannter Hollywood-Star eine Rolle spielt.

Lil Nas X mischt Weihnachten auf: Der Cowboy aus «Old Town Road» hat sein Pferd jetzt gegen Rentiere eingetauscht und saust als Sci-Fi-Santa-Claus mit Rauschebart nicht mehr durch die Prärie, sondern durch Zeit und Raum.

Mit einem funky Bass-Sound geht es schwungvoll in die Festtage: «Holiday» heißt der neue Song von Lil Nas X, der mit «Little Drummer Boy» oder «Silent Night» so gar nichts am Hut hat. Hier ist alles ein bisschen greller, ein bisschen bunter.

Spektakulär und aufwenig ist das Video zu dem Song, der bei YouTube bereits locker die Zehn-Millionen-Marke geknackt hat. Alles sorgsam und intensiv in den sozialen Medien vorbereitet. Der Country-Pop-Rapper überlässt hier wie gewohnt nichts dem Zufall.

Ein besonderer Spaß dabei ist der Trailer zu dem neuen Video, in dem es ein Wiedersehen mit einem Hollywood-Star gibt, den man wohl nicht mehr häufig vor der Kamera sehen wird: Michael J. Fox. Der «Zurück in die Zukunft»-Star, der seit rund 30 Jahren an Parkinson leidet, hat kürzlich angekündigt, sich künftig auf das Schreiben konzentrieren zu wollen.

Und für Lil Nas X hat er einen ganz besonderen Rat: Er solle bloß nicht ins Jahr 2020 reisen. Ein starker Auftritt, der ein wenig wehmütig macht.