Es ist wieder so weit: Das Hurricane Festival steht vor der Tür und verspricht ein unvergessliches Erlebnis aus Musik, Spaß und Gemeinschaft zu werden. Wie das Line-up aussieht und wo Sie noch Tickets bekommen, zeigt der stern.

Jedes Jahr strömen Musikfans aus ganz Deutschland zum Hurricane Festival, um ein Wochenende voller unvergesslicher Live-Musik, gemeinschaftlichem Feiern und einzigartiger Atmosphäre zu erleben. Das Hurricane Festival, das seit über zwei Jahrzehnten stattfindet, hat sich als eines der beliebtesten Musikfestivals etabliert und bietet jedes Jahr ein beeindruckendes Line-Up renommierter Künstler.

Hurricane Festival 2023: Das ist das Line-up

In diesem Jahr öffnet das Hurricane Festival seine Pforten vom 16. bis 18. Juni auf dem Eichenring in Scheeßel, Niedersachsen. Mit seinem abwechslungsreichen Programm lockt das Festival Musikliebhaber aus allen Genres an. Ob Rock, Indie, Alternative, Elektro oder Hip-Hop - für jeden Geschmack war etwas dabei. Das ist das diesjährige Line-up.

Freitag, 16. Juni 2023: Kraftklub, Peter Fox, Billy Talent, Tash Sultana, Provinz, Betterov, Bosse, Donots, Enter Shikari, Ashnikko, Sondaschule, The Interrupters, Anti-Flag, Sleaford Mods, Betterov, Gayle, Cavetown, Alle Farben, Lilly Palmer, Lionheart, DMA'S, Dylan, Deaf Havana, Will Linley

Sonnabend, 17. Juni 2023: Muse, Casper, Marteria, Rin, Madsen, The Lumineers, Two Door Cinema Club, James Bay, Badmomzjay, Trettmann, Chvrches, Bukahara, Funeral For A Friend, Alli Neumann, Pascow, Kaffkiez, Fjort, Drunken Masters, Zebrahead, Akne Kid Joe, My Ugly Clementine, Lola Marsh, Picture This, Kid Kapichi, The Amazons, Fortella, Taylor Acorn, Kelsy Karter & The Heroines, Beauty School Dropout, Tyna

Sonntag, 18. Juni 2023: Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age, The 1975, Kaleo, Clueso, Frank Turner & the Sleeping Souls, BHZ, Loyle Carner, Wanda, 01099, Nina Chuba, Betontod, Dadi Freyr, Edwin Rosen, Palaye Royale, OBS, Mezerg, Majan, Cloudy June, Domiziana, Power Plush, Razz, The Pale White

Hurricane 2023: Hier bekommen Sie noch Tickets

Wer noch Tickets ergattern möchte, findet eine Auswahl an verschiedenen Kategorien bei Eventim.

Es ist wichtig zu beachten, dass Hurricane ein äußerst beliebtes Festival ist und die Nachfrage nach Tickets hoch ist. Schauen Sie bei offiziellen Partnern und autorisierten Ticketbörsen. Achten Sie darauf, dass Sie nur von vertrauenswürdigen Quellen kaufen, um Betrug zu vermeiden.

>> Hier gibt es noch Tickets

Das Hurricane Festival bietet mehr als nur Musik. Eine bunte Vielfalt an Aktivitäten und Angeboten sorgt dafür, dass das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Kunstinstallationen, Theateraufführungen und interaktive Workshops bieten den Besuchern die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Zudem gibt es eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt, die sowohl Veganer als auch Fleischliebhaber gleichermaßen begeistern.

Darum ist das Hurricane Festival so besonders

Ein weiterer Pluspunkt des Hurricane Festivals ist die einzigartige Campingatmosphäre. Tausende von Festivalbesuchern bauen ihre Zelte in den angrenzenden Campingbereichen auf und genießen das Gemeinschaftsgefühl, das durch das gemeinsame Campen entsteht. Die Festivalbesucher können sich auf dem Campingplatz austauschen, neue Freundschaften schließen und unvergessliche Momente teilen.

Hurricane verspricht ein unvergessliches Wochenende voller mitreißender Musik, unbeschreiblicher Energie und euphorischer Atmosphäre zu werden. Werden Sie ein Teil davon. Feiern Sie mit Tausenden von Fans aus aller Welt im norddeutschen Örtchen Scheeßel und erleben Sie Hurricane in seiner ganzen Pracht!

