18 Jahre ist es her, dass man ihr Alter-Ego aus Teenagertagen auf der Bühne sehen konnte. Nun kehrt Jasmin Wagner alias Blümchen bei der größten 90er-Open-Air-Party Deutschlands in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf die Bühne zurück. "Das wird ein richtiges Brett! Ich habe zehn Freunde gefragt, ob ich das machen soll. Alle haben sofort 'Ja, klar!' gesagt", erzählt Jasmin Wagner im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Warum sie 18 Jahre für ein Comeback gebraucht hat? Sie wolle nicht nur auf ihr Alter-Ego als Blümchen reduziert werden und zeigen, dass sie noch mehr drauf hat. "Heute kann ich beides sein: Jasmin und Blümchen."

Blümchen gibt Bühnen-Comeback

In der Zeit nach Blümchen arbeitete die Hamburgerin als Schauspielerin auf Theaterbühnen, als Moderatorin, Synchronsprecherin und Songwriterin. 2003 brachte Jasmin Wagner außerdem eine erste CD-Veröffentlichung unter ihrem bürgerlichen Namen heraus. Jetzt ist sie aber bereit, die alten Zeiten noch mal aufleben zu lassen. "Auf 90er-Partys habe ich immer wieder meine Lieder gehört und gesehen, wie die Leute sich freuen. Mit dieser Energie will ich uns wieder verbinden. Das soll richtig geil werden!", sagt sie.

90er-Open-Air-Party wird zur Zeitreise

Und es kommt noch besser für die Fans der 38-Jährigen: „Das wird kein ’Mal kurz rauf auf die Bühne’, wir investieren da jetzt richtig rein. Wenn alle Spaß haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es weitergeht!“, sagt Jasmin Wagner im Interview mit "Bild". Zuerst steht aber der Auftritt im März 2019 an, danach müsse man weiterschauen.

Die große Zeitreise zurück in die 90er steigt in der Veltins-Arena am 30. März 2019. Neben Blümchen stehen Acts wie Culture Beat, Dr. Alban, Snap!, Haddaway, Fun Factory, La Bouche, die Venga Boys, Oli P. und David Hasselhoff auf der Bühne. Stehplätze gibt es schon ab knapp 15 Euro.

