Der kanadische Popmusiker Justin Bieber hatte Probleme mit seinem Leben auf der Überholspur. Doch er hat inzwischen Hilfe gefunden, nicht nur im Glauben.

Der kanadische Popstar Justin Bieber, 27, hat nach eigenen Angaben früher Drogen gebraucht, um "einfach weiterzumachen".

"Ich hatte all diesen Erfolg, aber dachte mir: 'Ich bin immer noch traurig, ich habe immer noch Schmerzen. Und ich habe all diese ungelösten Fragen'", sagte er in einem Interview des Männermagazins "GQ", das am Dienstag veröffentlicht wurde. Eine Zeit lang sei es so schlimm gewesen, dass seine Sicherheitskräfte nachts ins Zimmer kamen und seinen Puls überprüften.

Kontrollverlust bei Justin Bieber

In dieser Zeit habe er auch die Kontrolle über seine Karriereplanung verloren, fügte der "Sorry"-Sänger hinzu. "Es gibt so viele Meinungen. Und in dieser Industrie gibt es viele Menschen, die die Unsicherheiten anderer für ihren Vorteil ausnutzen." Sein Glaube und seine Ehefrau, das Model Hailey Bieber, 24, hätten ihm geholfen, seinen Fokus wiederzufinden. "Das erste Jahr der Ehe war sehr hart, weil uns vieles zurück zum Trauma geführt hat." Es habe einen großen Mangel an Vertrauen gegeben, und er habe befürchtet, seine Frau zu verscheuchen.

Mittlerweile könne er sich auf all die kommenden Erinnerungen freuen, die er und Hailey in Zukunft gemeinsam haben werden. "Es ist wunderschön, etwas zu haben, worauf man sich freuen kann", sagte Bieber. "Das kannte ich vorher nicht." Justin Bieber und Hailey Baldwin, Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin, verlobten sich 2018 und heirateten zunächst heimlich in einem New Yorker Standesamt. Ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit in South Carolina.

Jobtechnisch scheint jedenfalls alles im Lot bei Bieber. Er ist der erste männliche Solokünstler, der in der gleichen Woche an der Spitze der US-Singlecharts "Billboard Hot 100" und der US-Album-Charts "Billboard 200" debütierte. Bei den Singles überzeugte sein Megahit "Peaches", bei den Longplayern sein sechsten Studioalbum "Justice", das er am 19. März dieses Jahres veröffentlicht hatte.