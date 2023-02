von Eugen Epp In Kanada wurden die Rechte der indigenen Bevölkerung lange missachtet. Die Sängerin Jully Black hat daran erinnert, indem sie beim NBA-All-Star-Game eine leicht veränderte Version der Nationalhymne vortrug.

Große Ehre für Jully Black: Die Sängerin durfte vor dem NBA-All-Star-Game, das in diesem Jahr in Salt Lake City stattfand, die kanadische Nationalhymne vortragen. Bei dem Spiel treten jährlich in der Mitte der Saison die besten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegeneinander an. Sängerin Black war nicht nur nervös, weil sie zu diesem besonderen Anlass auftreten wollte, sondern auch, weil sie etwas Besonderes vorhatte. "Ich hatte ein Geheimnis", gestand sie später.

Ihr Geheimnis: Sie wollte den Text der Hymne "O Canada" abändern. Und das tat sie auch. Schon in der ersten Zeile wich die 45-Jährige von der eigentlichen Vorlage ab. Statt "O Canada! Our home and native land!" sang sie "Our Home on native land". Frei übersetzt lässt sich das so interpretieren: Black bezeichnete Kanada als ihr Zuhause auf dem Land der Indigenen. Eine Würdigung der indigenen Bevölkerung, die in Kanada viel (teils gewaltvolle) Unterdrückung und Diskriminierung erfahren musste.

Kanada: Ureinwohner wurden über Jahrhunderte unterdrückt

Die Ureinwohner lebten schon in dem Land, lange bevor die Einwanderer aus Europa es besiedelten – das war um 1600. Die indigene Bevölkerung wurde rücksichtslos verdrängt, ihre Kultur kleingehalten. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden etwa 150.000 indigene Kinder aus ihren Familien gerissen und in staatlichen Internaten untergebracht. Mindestens 3200 von ihnen sollen dort gestorben sein.

All dies bewog Jully Black dazu, mit ihrer Interpretation der Hymne ein Zeichen zu setzen und auf großer Bühne das Erbe der indigenen Bevölkerung zu würdigen. Der Original-Text der Hymne sei "eine Lüge", sagte Black, mit ihrer veränderten Zeile habe sie die Wahrheit ausgesprochen. "Ich habe die Fakten gesungen. Wir gehen, atmen und leben auf ihrem Land", erklärte die Sängerin. Die Zeile habe sie mit indigenen Freunden abgesprochen, sagte sie TSN. "Ich habe den Text seziert, um ihn mit einer Intention zu singen."

Kanada Ein bildschönes Land in schönen Bildern 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Eine Sommerhütte im Nationalpark Gwaii Haanas Eine Sommerhütte im Nationalpark Gwaii Haanas. Die Einheimischen schützen die Natur. Nicht einmal 3000 Touristen pro Jahr dürfen in den Park Mehr

Nationalhymne wurde bereits 2008 verändert

In Kanada hat ihr Auftritt eine Debatte um die Hymne und den Umgang mit der indigenen Kultur ausgelöst. Einerseits bekam sie viel Lob dafür, auf das Schicksal der Ureinwohner aufmerksam gemacht zu haben. "Indigene Menschen benutzen diese Zeile schon seit Jahrzehnten", sagte Eva Jewell vom Yellowhead-Institut, einem Forschungszentrum für die indigene Bevölkerung. "Zu sehen, dass Jully das in die Nationalhymne aufgenommen hat, hat mir gezeigt, dass sie uns versteht." Andere behaupteten, Black stehe es nicht zu, den Text der Nationalhymne eigenmächtig zu verändern. Sie habe nur Schlagzeilen machen wollen.

Dass es möglich ist, die Hymne abzuändern, hat Kanada bereits 2018 bewiesen. Damals wurde die zweite Zeile modifiziert. Darin war im Original von den "Söhnen" des Landes die Rede gewesen. Jetzt heißt es geschlechtsneutral: "Erwecke wahre Vaterlandsliebe in uns allen."

Quellen: TSN / CBC