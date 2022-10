von Julian Schmelmer und Lukas Hildebrand Twitter und Instagram haben die Accounts von Kanye West gelöscht. Langjährige Freunde werfen ihm Antisemitismus vor. Der Superstar befindet sich im freien Fall in die Bedeutungslosigkeit. Wer ist dieser völlig verirrte Mensch, der mal der größte Rap-Musiker unserer Zeit war?

Vor genau 20 Jahren. Es ist drei Uhr nachts, als der schwarze Lexus die Fahrspur des Los Angeles Highway verlässt. Am Steuer sitzt ein 25 Jahre alter HipHop-Produzent. Er ist auf dem Heimweg von einem Studio, in dem er für die US-Rap-Größen Jay-Z und Ludacris bis spät in die Nacht Beats produziert hat. Sein Traum, selbst einmal Rapper zu werden, beginnt in dem Moment, als er am 23. Oktober 2002 am Steuer einschläft, sein Wagen ausbricht und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstößt.