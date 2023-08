Karat-Mitbegründer Ulrich "Ed" Swillms ist gestorben

Ulrich "Ed" Swillms ist verstorben. Als Komponist und Pianist feierte der Musiker mit seiner Band Karat zahlreiche Erfolge.

"Schweren Herzens und in tiefer Trauer" verkündet die Berliner Band Karat auf ihrer Facebook-Seite, dass Ulrich "Ed" Swillms, Gründungsmitglied und Komponist einiger ihrer Hits, verstorben ist. Eine Mitarbeiterin des Managements bestätigte am Montag den Todesfall der Deutschen Presse-Agentur. Demnach ist der Musiker bereits am 27. Juni gestorben. Swillms wohl bekanntester Song ist der (auch) von Peter Maffay gesungene Hit "Über sieben Brücken".

"Am heutigen Tag, dem 7. August 2023, wurde er in aller Stille beigesetzt. Wir respektieren das Anliegen seiner Familie, dass die Beisetzung und Trauerfeier im engsten Kreise stattfanden und folgen ihrem Wunsch, Eds Ableben erst jetzt bekannt zu geben", schreibt die Band auf ihrer Seite.

1947 in Berlin geboren, fand Swillms früh die Liebe zum Klavierspielen. Bereits als Kind wurde er in den Fächern Klavier, Klarinette und Cello gefördert. Ende der Sechzigerjahre war er Teil der Band Panta Rhei. Die Band bestand bis 1974 und wurde dann zu Karat.

Band nimmt Abschied: "Bedeutender Komponist"

"Spätestens hier wurde schnell klar, dass er nicht nur ein leidenschaftlicher Instrumentalist mit großem musikalischen Können war, sondern ebenso ein bedeutender Komponist, dem es gelang, aus dem Ansatz der Klassik heraus Popmelodien zu schaffen, die zeitlos sind und die Menschen berühren", beschreibt es die Band selbst im Netz.

Und sie erwähnt den großen Einfluss, den Swillms Arbeit auch auf die aktuelle Musik habe. "Fast alle großen Karat-Hits stammen aus seiner Feder. Auch Peter Maffay, Helene Fischer, Chris de Burgh, Heinz Rudolf Kunze, Jan Josef Liefers und Max Raabe singen unter anderem seine Lieder", erklären es die Bandmitglieder.

Als Genie wollte Swillms trotzdem nie bezeichnet werden, heißt es laut Bandseite. "Aber Ehre dem, dem Ehre gebührt. (...) Und auch wenn es für seine Angehörigen nur ein schwacher Trost ist, seine Lieder leben in uns für immer weiter", heißt es von Seiten seiner Band.

Quelle: Karat auf Facebook