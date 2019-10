In der tschechischen Hauptstadt Prag haben Fans des verstorbenen Schlagersängers Karel Gott Abschied genommen. Vor dem Sophienpalais, wo der Sarg des Sängers aufgebahrt war, bildete sich eine kilometerlange Schlange. Die Regierung erwartete bis zu 300.000 Menschen, die Sänger die letzte Ehre erweisen wollen. O-TON RICHARD VULKANOV, FAN: "Karel war einzigartig, er wird immer bei uns sein, denn er war großartig. Er hatte riesige Erfolg, war beliebt und bescheiden." O-TON ZDENEK REBEKA, FAN: "Ich bin aufgewachsen mit ihm, er hat ja 60 Jahre lang gesungen. Niemand konnte ihm das Wasser reichen." O-TON PETER ADAME, FAN: "Karel war ein sympathischer Typ, ein Sänger mit einem großen Herz. Wir alle liebten ihn, in meiner Generation hörten alle seine Musik." O-TON ANDREAS RICHTE, FAN: "Das ist ein letzter Gruß, ihm Ehre zu erweisen. Wir werden ihn nicht vergessen. Also, die Musik wird weiter leben." Karel Gott zählte mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern zu den großen Stars der Musikbranche. Zu seinen größten Hits zählten "Biene Maja", "Lady Carneval" und "Fang das Licht". Am ersten Oktober starb der Sänger an Leukämie, er wurde 80 Jahre alt. Gott soll am Samstag mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt werden. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat Staatstrauer angeordnet.