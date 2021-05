15 Songs in drei Minuten: Ist dies das kürzeste Album der Welt?

KC Rebell & Summer Cem 15 Songs in drei Minuten: Ist dies das kürzeste Album der Welt?

"FNFZHN" heißt die neueste Veröffentlichung von KC Rebell & Summer Cem. Es handelt sich dabei um ein Album mit 15 Titeln - und einer Gesamtlänge von etwas über drei Minuten. Was steckt dahinter?

Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Rappern der vergangenen Jahre: KC Rebell hat bereits drei Nummer-1-Alben veröffentlicht, Summer Cem stand zwei Mal an der Spitze der Charts. Ihr 2017 erschienenes gemeinsames Album "Maximum" schaffte es sogar auf den ersten Platz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Keine Frage: Die zwei wissen, wie man Hits produziert und was das Publikum hören will. Umso erstaunlicher das Ausmaß ihrer neuesten Veröffentlichung: "FNFZHN" enthält zwar 15 Stücke - doch keines davon dauert länger als 15 Sekunden, sodass das Album eine Gesamtdauer von 3 Minuten und 10 Sekunden nicht überschreitet. Was haben sich die beiden dabei gedacht?

Hinter dem ungewöhnlichen Projekt steht die Erkenntnis, dass die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen immer kürzer wird. 2015 hatte eine Studie von Microsoft Kanada für Aufsehen gesorgt, derzufolge die Aufmerksamkeitsspanne - bedingt durch digitale Kommunikationsmittel - seit der Jahrtausendwende dramatisch abgenommen hat und nur noch acht Sekunden beträgt.

Popsongs werden immer kürzer

Insbesondere in sozialen Media werden die Botschaften immer kürzer. Ein Trend, der sich in Instagram-Storys oder TikTok-Videos täglich beobachten lässt, deren Dauer lange Zeit auf 15 Sekunden beschränkt war. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die Musikbranche aus: Laut einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Samsung-Studie werden Popsongs seit einigen Jahren immer kürzer. Ein Trend, der sich der Studie zufolge fortsetzt: Ende des Jahrzehnts wird der durchschnittliche Song maximal zwei Minuten lang sein.

Vor diesem Hintergrund entstand das neue Album von KC Rebell und Summer Cem. Auf Initiative von Jägermeister haben die beiden Rapper diesen Gedankengang konsequent weitergesponnen und den Trend zu kürzeren Songs auf die Spitze getrieben.

Kein Song dauert auf "FNFZHN" länger als 15 Sekunden - zusammenaddiert ergibt das eine Spieldauer von 3 Minuten und 10 Sekunden. Das wohl kürzeste Album der Welt. Das erfolgreichste - das kann man schon jetzt sagen - wird es hingegen nicht. Denn während KC Rebell und Summer Cem mit ihren letzten Veröffentlichungen immer in den oberen Rängen der Charts landeten , ist das neue Werk noch kein Bestseller. Vielleicht ist es einfach zu kurz dafür.