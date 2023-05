von Eugen Epp Bevor er in Hollywood durchstartete, war Keanu Reeves Bassist der Grunge-Band Dogstar. 2000 erschien das letzte Album, jetzt aber dürfte es bald neue Musik geben.

Als Schauspieler begeistert Keanu Reeves die Fans – nicht nur mit seinen Filmen. Der 58-Jährige, bekannt aus den "Matrix"- und "John Wick"-Filmreihen, hat keinerlei Skandale in seiner Vita, verhält sich stattdessen stets humorvoll, zuvorkommend und nahbar. Das bringt ihm viele Sympathien ein. Was jedoch die meisten Fans nicht wissen: Bevor er in Hollywood groß durchstartete, war der Kanadier Musiker.

In den Neunzigern spielte Reeves Bass in der Grunge-Band Dogstar, die eine EP und zwei Alben veröffentlichte. Die vierköpfige Gruppe aus Los Angeles trat sogar beim legendären britischen Festival in Glastonbury auf und spielte als Support von Bon Jovi. Bald könnte man wieder von der Band mit dem mittlerweile weltberühmten Hollywood-Star hören: Die Pläne für ein Comeback nach mehr als 20 Jahren werden immer konkreter, die Band wird wohl demnächst neue Songs veröffentlichen.

Keanu Reeves: Seine Band löste sich 2002 auf

Gerüchte darüber gibt es schon länger, ein Instagram-Post, der die Bandmitglieder bei einem Fotoshooting zeigt, heizt die Gerüchteküche zusätzlich an. "Bald gibt es aufregende Neuigkeiten. Danke, dass ihr so geduldig seid", schrieb die Gruppe dazu. Schon im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt, dass ein neues Album nicht nur in der Mache, sondern schon auf der Zielgeraden sei. Sogar ein Konzert gab es.

Dogstar hatten 2000 ihr bisher letztes Album veröffentlicht. Doch als die Schauspielkarriere von Reeves ganz groß Fahrt aufnahm, konzentrierte dieser sich auf seine Termine in Hollywood. 1997 hatte er noch ein millionenschweres Rollenangebot abgelehnt, um mit Dogstar auf Tour gehen zu können. Spätestens mit dem ersten "Matrix"-Film, in dem er die Hauptrolle des Neo spielte, trat die Musik aber in den Hintergrund. Bis 2002 spielten Dogstar noch Konzerte, dann löste sich die Band auf.

Reeves spielte danach noch in einer anderen Band, stieg aber bald wieder aus, als diese auf Tour gehen wollte – das war terminlich mit seinen Dreharbeiten nicht zu vereinbaren. Angesichts seiner Berühmtheit dürften Dogstar sich bei einem Comeback aber wohl auf viel mehr Aufmerksamkeit einstellen als noch in den Neunzigern.

