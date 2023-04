Kerstin Ott - das steckt hinter dem unwahrscheinlichsten Schlagerstar Deutschlands

Kerstin Ott, 38, bei Aufnahmen in Husum. Hinter ihr die Goldenen Schallplatten der Hits, die ihr Produzent geschaffen hat

von Matthias Bolsinger Ihre Lieder handeln von Einsamkeit und Kummer und verkaufen sich millionenfach. Doch Kerstin Ott ist kein Hochglanzprodukt, ihr Erfolg bricht die Gesetze der Musikindustrie. Oder ist das gerade der Schlüssel, um sie zu verstehen?

Kerstin Ott nimmt in einem Tonstudio am Hafen von Husum ihre Kopfhörer ab. "Abhören?", fragt ihr Produzent, der gegenüber sitzt. Ott nickt. Und scheint zu ahnen, dass ihr das, was jetzt kommt, etwas peinlich sein wird.

An diesem Tag, es ist Sommer 2020, nimmt Ott einen von sechs Songs für die Deluxe- Edition ihres dritten Albums auf. Er heißt "Schlaflos" und handelt von den abendlichen Stunden, in denen die Welt herunterfährt. Abhören also: "Die Läden machen zu, die Kinder gehen ins Bett/Die Dämmerung, die langsam meine Lebensgeister weckt."