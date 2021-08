Vor begeisterten Fans hat Kanye West sein neues Album "Donda" vorgestellt. Höhepunkt war ein Auftritt von Noch-Ehefrau Kim Kardashian - die im weißen Hochzeitskleid das Stadion beschritt.

Wenn Künstler ein Album veröffentlichen, geben sie normalerweise ein paar Interviews, posten die gute Nachricht in den sozialen Medien, und gut ist. Nicht so Kanye West. Der Rapper hat sich schon mal als den "größten Rockstar auf dem Planeten" bezeichnet und zuletzt für das Amt des US-Präsidenten kandidiert. Klar, dass er er ein neues Werk nicht einfach so in die Welt setzt. Dieses Ereignis wird bei ihm auf einer öffentlichen Präsentation gebührend gefeiert.

Und so hat West, der sich mittlerweile "Ye" nennt, sein neuestes Album "Donda" gleich auf mehreren Events vorgestellt: Zweimal führte er seine neuen Stücke im Mercedes-Benz Stadium in Georgia auf. Am Donnerstagabend folgte eine dritte Präsentation auf dem Soldier Field, einem Football-Stadion in Chicago. Diesmal wurde das Event sogar live von Apple Music gestreamt. In einem aufwendigen Bühnenbild ließ der Musiker das Haus seiner Kindheit nachbauen, in dem aufwuchs. Donda ist der Name seiner 2007 verstorbenen Mutter.

Kim Kardashian schreitet zu Kanye West

Höhe- und Schlusspunkt der Veranstaltung war der Auftritt von Kim Kardashian. Die Noch-Ehefrau des 44-Jährigen, die im Februar die Scheidung eingereicht hat, betrat das Stadion in einem weißen Hochzeitskleid mit einem langen Schleier über ihrem Gesicht. Zu den Klängen von Wests neuem Track "No Child Left Behind" schritt Kardashian durch eine Menge von Tänzern, ehe sie vor Kanye West haltmacht - der sie kurz anstrahlt, ehe das Licht im Stadion erlischt und die Show vorbei ist.

Hier können Sie sich die Szene auf Youtube ansehen. Ab Minute 29:08 tritt Kim Kardashian ins Bild

Kardashians Auftritt bedeutet allerdings nicht, dass sie und Kanye West es noch einmal miteinander versuchen wollen. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, haben Freunde der Familie Hoffnungen auf ein Liebescomeback des Paars eine klare Absage erteilt. Doch auch so wird Kardashians Auftritt auf dem Soldier Field noch lange in Erinnerung bleiben.

