Nach langem Hin und Her steht fest: Ed Sheeran darf nicht in Düsseldorf auftreten. Der Stadtrat hat die Genehmigung für das am 22. Juli geplante Open-Air-Konzert verweigert. Für die Fans, die bereits gut 85.000 Tickets für die Veranstaltung gekauft haben, gibt es aber dennoch gute Nachrichten.

Der 27-jährige Sheeran wird stattdessen in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auftreten, wie der Veranstalter FKP Scorpio bekannt gab. Hier sind sogar zwei Konzerte geplant: Der Star wird am 22. und 23. Juli singen. "Nach intensiven Gesprächen mit Ed Sheeran, der Euch auf keinen Fall enttäuschen wollte, wurde auf seinem Tourneeplan nun ein zusätzlicher Termin freigeräumt, der einen Umzug nach Gelsenkirchen in die VELTINS-Arena an zwei aufeinander folgenden Konzerttagen ermöglicht", heißt es in dem Statement.

"Verwunderung und grenzenlose Enttäuschung"

Für das geplante Konzert auf einem Parkplatz der Düsseldorfer Messe waren bereits rund 85.000 Tickets verkauft worden. Wie "RP online" am Mittwoch berichtete, lehnten in den Vorberatungen alle drei betroffenen Fachausschüsse (Umwelt, öffentliche Einrichtungen sowie Ordnung und Verkehr) als auch die Bezirksvertretung 5 eine Sondergenehmigung nach zweistündiger Debatte mit großer Mehrheit ab. Diese Ablehnung hatte jedoch nur empfehlenden Charakter. Von den im Stadtrat vertretenen Parteien unterstützten dennoch die SPD und die FDP die Erteilung der Erlaubnis. Die Linkspartei, Tierschutz/Freie Wähler, die Grünen und die CDU stimmten hingegen mit Nein.

Mit Verwunderung und grenzenloser Enttäuschung habe man die Entscheidung zur Kenntnis genommen, hieß es gestern vom Veranstalter. Man bedauere zutiefst, für eine lokalpolitische Auseinandersetzung instrumentalisiert worden zu sein, die auf den Rücken von mehr als 80.000 Fans ausgetragen würde.