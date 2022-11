von Eugen Epp Die Band Kraftklub gibt auf ihrer aktuellen Tour auch politischen Anliegen Platz: In Hamburg räumten die Musiker die Bühne für eine deutsch-iranische Sängerin, um auf die Revolution im Iran aufmerksam zu machen.

Kraftklub befinden sich nach vier Jahren Bandpause wieder mit ihrem neuen Album "Kargo" auf Tour. Beim Konzert in Hamburg feierte die Band mit ihren Fans in der ausverkauften Sporthalle – mitten im Auftritt machten die fünf Musiker aus Chemnitz aber die Bühne frei. Durch die Bekanntheit der Band spüre er eine besondere Verantwortung, erklärte Sänger Felix Brummer und holte die deutsch-iranische Sängerin Maryam.fyi nach vorne.

Die Musikerin erinnerte an die Proteste gegen das Regime im Iran, wo seit Wochen Männer und Frauen auf die Straßen gehen. Insbesondere viele Frauen legen ihre Kopftücher ab und müssen dafür schwere Konsequenzen fürchten. Maryam.fyi sang das Lied "Baraye" des iranischen Sängers Shervin Hajipour, der ebenfalls in seiner Heimat verhaftet wurde, nachdem er sich gegen das Regime gewandt hatte. In dem Song gehe es darum, "was im Iran alles verboten ist", erklärte Maryam.fyi.

Kraftklub überlassen Maryam.fyi die Bühne

Ihre Darbietung sorgte für einen echten Gänsehautmoment. Viele der Zuschauer:innen solidarisierten sich mit den Protesten im Iran, hoben eine Hand und formten mit Zeige- und Mittelfinger das Victory-Zeichen. "Was heute passiert ist, ist unglaublich. Danke, Kraftklub", postete Maryam.fyi später auf Instagram. "Sichtbarkeit ist der Motor, der unsere Schwestern noch am Laufen hält. Wir müssen ihre Stimmen verstärken. 7000 Hände in der Luft geben Hoffnung und berühren mich sehr." Es gehe darum, sich gegenseitig zu zeigen, dass man nicht allein sei, betonte Kraftklub-Sänger Brummer, bevor die Party weiterging.

Die Band ist dafür bekannt, sich explizit politisch zu positionieren – nicht nur in ihren Songs. Nach fremdenfeindlichen Ausschreitungen in ihrer Heimatstadt Chemnitz 2018 hatten Kraftklub ein Solidaritätskonzert organisiert. Unter dem Motto "Wir sind mehr" kamen etwa 65.000 Menschen in die sächsische Stadt, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Als musikalische Gäste waren unter anderem Feine Sahne Fischfilet und Die Toten Hosen dabei.

Jugendschutz Achtung, jugendgefährdend: Diese Musiker und Bands landeten in Deutschland auf dem Index 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Rammstein Die Band um Till Lindemann liebt nichts mehr als die Provokation, dass ihr Album "Liebe ist für alle da" auf dem Index landete, passte Rammstein dann aber doch nicht ins Konzept. Es ging um den Song "Ich tu dir weh", in dem zu SM-Praktiken aufgerufen wird. Die Band klagte, nach sieben Monaten wurde das Album von der Indizierungsliste gestrichen. Später bekamen Rammstein 15.000 Euro Schadensersatz vom Staat. Mehr

Zuvor haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schon ihre Reichweite in den sozialen Medien genutzt, um auf die Revolution im Iran aufmerksam zu machen. Nachdem die beiden Fernsehmoderatoren bei ProSieben 15 Minuten Sendezeit gewonnen hatten, zeigten sie Fernsehbilder aus dem Iran und stellten ihre Instagram-Accounts auf unbestimmte Zeit zwei Aktivistinnen aus dem Land zur Verfügung.

Quellen: Maryam.fyi auf Instagram / Frau.awkward auf Instagram

Sehen Sie im Video: Es wirkt wie ein gewöhnlicher Teenager-Streich – doch diese Videos haben einen ernsten Hintergrund. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos aus dem Iran, in denen junge Menschen Geistlichen den Turban vom Kopf schleudern.