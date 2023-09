von Matthias Schmidt Wann sollte man aufhören, sexy zu sein? Kylie Minogue, 55, und nach wie vor supererfolgreich, hat ein paar klare Antworten.

Frau Minogue, wir möchten mit einer sehr direkten Frage beginnen.

Schießen Sie los.

Was denken Sie über Sex?

Ha (lacht). Nun, er ist auf jeden Fall gesund, er ist gut für deinen gesamten Organismus. Eine unbedingte Voraussetzung zum Glücklichsein ist er jedoch nicht.

Die Frage liegt nahe, weil Ihr neues Album "Tension" sehr sexy und erregt wirkt. Es wird viel gefummelt.

Wir sind beim Schreiben so weit gegangen, wie es gerade noch akzeptabel war. Aber ja, das Album ist schon etwas schlüpfrig geworden, was jedoch auch meine Freude am Leben widerspiegeln soll. Vieles hätte ich nie selbst so geschrieben, aber ich bin selbstbewusst genug, es zu singen. Ich habe damit meinen Frieden geschlossen, weil es sich für mich authentisch anfühlt.