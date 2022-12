von Laura Hindelang Die Sängerin Lana del Rey bringt im März ihr neuntes Album heraus. Für die Platte gibt es erst ein Werbe-Plakat. Und das steht ausgerechnet im Wohnort ihres Ex-Freundes.

Für ihr kommendes Album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" hat die Sängerin Lana del Rey erst ein einziges Webe-Plakat platzieren lassen. Und dieses hängt weder in New York noch in Los Angeles, sondern in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma, dem Wohnort ihres Ex-Freundes. Die ungewöhnliche Marketing-Aktion teilte die 37-Jährige auf ihrem privaten Instagram-Account. Unter das Foto von dem Werbe-Banners schrieb sie den zweideutigen Satz "There is only one", auf Deutsch also "Es gibt nur eins" – oder "Es gibt nur einen". Für jeden zu sehen ist das Bild auf einem Fan-Account, der die Aufnahme von Lana del Reys privatem Account auf einem öffentlichen Kanal teilt.

Gemeint ist laut Medienberichten ihr früherer Lebensgefährte, der Polizeibeamte Sean Larki, der auch in der beliebten TV-Serie "Live PD" mitspielte. Die Sängerin lernte ihn 2019 kennen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, sei das Paar in den darauffolgenden sechs Monaten das Paar zwischen den beiden Wohnorten Los Angeles und Tulsa gependelt.

Lana del Rey hat "keinen Platz für Farbe"

Bei einigen Gelegenheiten zeigten sie sich zusammen auf dem roten Teppich, unter anderem bei den 62. Grammy Awards im Jahr 2020. Noch im selben Jahr folgte die überraschende Trennung. Grund sei der "volle Terminkalender" gewesen, zitiert die "Los Angeles Times" die damalige Aussage der Sängerin.

Auffällig ist auch, dass Lana del Rey ihre neue Single, den ersten Track des gleichnamigen Albums, am 7. Dezember veröffentlich hat, dem Geburtstag ihre Ex-Freundes. Das Lied beschreibt die "Los Angeles Times" als "eine langsam rollende Piano-Ballade", die auch eine Hommage an einen längst vergessenen Fußgängertunnel. Das Bauwerk im Art-déco-Stil liegt unter dem Ocean Boulevard in der Pine Avenue in der kalifornischen Stadt Long Beach. Das Album soll am 10. März folgen. Es ist Lana del Reys neuntes Album, nachdem sie 2021 mit "Chemtrails over the Countryclub" und "Blue Banisters" gleich zwei Werke hausgebracht hatte.

Auf ihrer neunen Platte gibt es "keinen Platz für Farbe", verriet sie bereits vor einigen Monaten im Gespräch mit dem "W-Magazin". Es werde ein sehr wortreiches Album, die Lieder seien sehr gesprächig. "Es ist eher so: Ich bin wütend", erzählte die 37-Jährige. "Ich singe einfach alles, was mir in den Sinn kommt, in meine Sprachnotizen-App. Es ist offensichtlich nicht perfekt", berichtet sie über den Entstehungsprozess hinter ihren neuen Liedern.

