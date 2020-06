Sehen Sie im Video: Hier kann man schon wieder ins Konzert gehen – unter skurrilen Bedingungen.





Nach Wochen des coronabedingten Stillstands öffnet die größte Veranstaltungshalle Deutschlands wieder ihre Tore. In der Kölner Lanxess Arena finden ab Samstag wieder Konzerte statt. Wenn auch nicht wie vor dem Lockdown mit bis zu 20.000 Besuchern. Aber immerhin, es geht wieder los. Und das mit einem besonderen Clou: sogenannte "Cubes" sind im Innenraum aufgestellt und sollen den Besuchern ein angenehmes "Logen"-Gefühl vermitteln. Außerdem sind sie Teil eines Hygiene-Konzepts. Rund um die Bühne sind Cubes mit jeweils 4 Plätzen aufgestellt, in 1,5 Metern Abstand zueinander. Insgesamt finden rund 900 Besucher in ihnen Platz. Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess Arena: " Das ist ja ganz offensichtlich, dass es hier nicht ums Geld verdienen geht. Anders geht es ja überhaupt nicht. Wir wissen alle, was für Kosten hier dahintersteht. Feuerwehr, Reinigung, Sanitäter und ich höre jetzt auf. Nein, es geht eigentlich um drei, vier, fünf Faktoren. So ein bisschen nach außen zu bringen, es gibt die Arena noch. Es gibt Eventleidenschaft. Es gibt die Menschen, die zu Events gehen möchten. Das haben wir ja jetzt gesehen. Der Beweis ist ja da." Der Zuschauerbereich ist in fünf Zonen mit unterschiedlichen Zugängen aufgeteilt. So wenige Menschen wie möglich, sollen sich auf den Wegen begegnen. Zudem geplant: Desinfektionsmaßnahmen, Abstandsregeln und Maskenpflicht auf den Laufwegen. In den nächsten Wochen sollen namhafte Künstler wie Nena, die Bläck Fööss oder Mo-Torres auftreten. Den Anfang macht am Samstag und Sonntag Wincent Weiss. Die Tickets für die ersten beiden Shows waren nach Angaben der Veranstalter restlos ausverkauft.