Für Superstar Adele könnte es nicht besser laufen. Ihr Album "30" feiert gerade Welterfolge. Und bald startet für die 33-Jährige eine mehrmonatige Konzertreihe in Las Vegas. Die Show mit dem Titel "Weekends With Adele" auf der Bühne des berühmten Caesars Palace Hotels soll am 21. Januar Premiere feiern. Bis Mitte April sind zwei Dutzend Auftritte geplant.

Shows in Las Vegas gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche. Stars wie Katy Perry, Carrie Underwood und Luke Bryan haben dort in den nächsten Monaten Auftritte. Céline Dion (53, "My Heart Will Go On") hat viele Jahre auf der Bühne in der Casino-Stadt verbracht. Im Oktober musste der kanadische Weltstar wegen gesundheitlicher Probleme aber von November bis Februar geplante Auftritte in Las Vegas absagen.

Mit den Auftritten in der Casinostadt kassieren die Stars richtig ab. Rod Stewart, der seit 2012 eine Show in Las Vegas hat, verdiente damals pro Show mehr als 2,5 Millionen Dollar. Auch bei Superstar Lady Gaga klingelte mit rund einer Million pro Show ordentlich die Kasse.

