Sehen Sie im Video: Limp Bizkit rocken als Putin, Biden, Selenskyj und Co. in neuem Musikvideo ab.









Die Regierungschefs dieser Welt rocken gemeinsam in einer Garage.





Was hier so bizarr scheint, ist das neue Video zum Song „Out of Style“ von Limp Bizkit.





Die US-amerikanische Band nutzt dabei die Deepfake-Technologie, um sich als mächtige Staatsoberhäupter zu inszenieren.





Frontmann Fred Durst wird so zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.





Die anderen Mitglieder sollen Joe Biden, Wolodymyr Selenskyj, Xi Jinping und Kim Jong-un darstellen.





Auch ein Deepfake von Tom Cruise, der bereits oft in Social-Media-Videos als Deepfake zu sehen war, darf nicht fehlen.





Er grillt vor der Garage Würstchen und setzt sie am Ende als Friedenszeichen zusammen.





Fred Durst und Marc Klasfeld führten Regie bei dem Musikvideo.





Sie kommentieren den Clip mit dem berühmten Jimi Hendrix-Zitat: „when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.“





Zu deutsch: „Wenn die Macht der Liebe die Liebe der Macht überwindet, wird die Welt Frieden erfahren.“





