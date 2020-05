Pionier, Gründervater, Legende: Little Richard wird im Zusammenhang mit dem Rock 'n' Roll mit vielen Superlativen bedacht. Nun ist der US-Sänger ("Tutti Frutti", "Long Tall Sally" u. a.) im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Danny Penniman dem US-Musikmagazin "Rolling Stone". Demnach sei Richard Wayne Penniman, so sein bürgerlicher Name, am heutigen Samstag gestorben. Die Todesursache sei noch unklar.

Little Richard: Vorbild für viele Künstler

Bekannt wurde der Sänger, Pianist und Songwriter – der am 5. Dezember 1932 in Macon, Georgia geboren wurde – mit "Tutti Frutti" (1956). Darauf folgten Hits wie "Lang Tall Sally", "Lucille" und "Rip It Up".

Little Richard inspirierte ganze Generationen an Musiker, nun weltbekannte Bands wie die Beatles oder Rolling Stones nahmen sich den Künstler als Vorbild und coverten seine Songs. "Ich hörte Little Richard und Jerry Lee Lewis und wusste, das ist es“, sagte Sänger Elton John im Jahr 1973 dem "Rolling Stone". "Ich wollte nichts anderes mehr machen."