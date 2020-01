View this post on Instagram

We have started our fundraving projekt in Berlin to support our projects and to collect donations to find out if our culture want to set up a new parade in berlin to celebrate our electronic music culture & rave the planet. More info on www.ravetheplanet.com & follow @ravetheplanet 💟☮️☸️🕉☸️ — - #drmotte #techno #berlin #pearlsbooking #ravetheplanet #loveparade #electronicmusic #spirit #awareness #savetheplanet #parade #tresorberlin #fundraising