Madonna und Sam Smith veröffentlichen provokativen Song "Vulgar"

von Laura Hindelang Madonna und Sam Smith haben einen gemeinsamen Track veröffentlicht. "Vulgar" ist ein wilder Song mit vielen Beats und mehr (vulgärer) Sprache als Gesang.

"Vulgär ist dreckig und wunderschön" – es gibt keine Songzeile aus dem Duett von Madonna und Sam Smith, die die Hauptaussage ihres gemeinsamen Tracks besser zusammenfasst. Die beiden wollen provozieren und sich gleichzeitig dafür feiern. Anfang Juni kündigten sie ihr Duett erstmals an.

Madonna und Sam Smith mit provokativem Songtext

Das Cover zeigt eine Nahaufnahme in schwarz-weiß, auf der die Künstler von hinten zu sehen sind. Beide tragen ein Korsett. Darüber stehen die Initialen ihrer Namen: "S & M", passend zum Songtitel "Vulgar".

Der Ankündigung folgten einige Teaser und Ton-Schnipsel, unter anderem ein Tiktok-Video, in dem Madonna sich in einem knappen schwarzen Kleid und in Netzstrumpfhosen zeigt. Sie singt: "Pass auf, was du sagst, sonst spalte ich deine Banane."

Neben den dynamischen, fast schon wilden Beats ist es vor allem der Text, der das Lied ausmacht. Ein Song "voller sexuell aggressiver und krasser Texte", schreibt beispielsweise die "Daily Mail". Als "zweieinhalbminütige Ohrfeige an Diskriminierung" und eine "Forderung nach Respekt und Akzeptanz", vermarktet hingegen Universal Music das Lied. Die Lyrics gehen in beide Richtungen. Madonna fordert: "Junge, geh auf die Knie, denn ich bin Madonna." Sam Smith hingegen singt: "Du weißt, du bist schön, wenn sie dich vulgär nennen". Für den 31-jährigen Sänger ist der Song "etwas ganz Besonderes", teilt er auf Instagram mit. Es sei ein großer Traum gewesen, mit der "Queen of Pop" zu arbeiten, zitiert ihn die "Daily Mail".

Die Zusammenarbeit von Madonna und Sam Smith begann einen Tag nach den Grammys. Bei der Preisverleihung im Februar hatten die Auftritte der beiden gleichermaßen Schlagzeilen nach sich gezogen. Bei 64-jährigen Pop-Ikone ging es um ihr operiertes und kaum wiederzuerkennendes Gesicht. Sam Smith wurde nach seiner Bühnenperformance mit Kim Petras Satanismus vorgeworfen. Passenderweise war es Madonna, die den Auftritt des 31-Jährigen ankündigte – mit den Worten: "Are you ready for some controversy?"

Ende des Jahres kommt Madonna im Rahmen ihrer "Four Decades The Celebration"-Tour auch nach Deutschland. Die Proben laufen bereits. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Video, auf dem sie mit ihrer gesamten Crew ausgelassen und lasziv tanzt. Natürlich zu "Vulgar".

Quellen: "Daily Mail", Eventim, Universal Music, "Rolling Stone"