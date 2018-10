Manowar-Gitarrist Karl Logan ist wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie in sechs Fällen festgenommen worden. Das geht aus öffentlich einsehbaren Daten des Mecklenburg County Sheriffs Office in Charlotte im Bundesstaat North Carolina hervor. Der Verdacht lautet auf "Third degree exploitation of a minor" (übersetzt: "Sexuelle Ausbeutung dritten Grades von Minderjährigen") in sechs Fällen. Dieser Tatbestand liegt laut Gesetz von North Carolina vor, wenn man sich im Besitz von kinderpornografischem Material befindet. Grad eins beinhaltet die Produktion von solchem Material, Grad zwei seine Vervielfältigung und Verbreitung.

Noch kein Statement von Logan oder Manowar

Den Angaben des Sheriff-Büros zufolge ereignete sich die Festnahme bereits Anfang August, sie wurde jedoch erst jetzt durch einen Bericht des amerikanischen Portals "The Blast" weithin öffentlich bekannt. Der 53-Jährige kam demnach auf Kaution wieder frei. Momentan befinden sich Manowar inmitten ihrer Abschieds-Welttournee "The Final Battle". Eine offizielle Stellungnahme von Logan oder seiner Band gab es zu dem Vorfall bislang nicht. Manowar hat sich 1980 gegründet, Karl Logan ist seit 1994 Teil der Band.

Quellen: Mecklenburg County Sheriffs Office, FindLaw, "The Blast"