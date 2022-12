von Eugen Epp Mariah Carey spielt wieder ihre traditionellen Weihnachtsshows – und performte sogar ein Lied mit ihrer elfjährigen Tochter. Auf der Bühne fand sie liebevolle Worte.

Kaum eine Sängerin ist so eng mit Weihnachten verbunden wie Mariah Carey. Ihr Hit "All I Want For Christmas Is You" gehört rund um das Fest zur Dauerbeschallung und bringt dem Popstar Millionen ein. Allerdings intoniert die 52-Jährige auch noch eine ganze Reihe anderer, weniger bekannter Weihnachtssongs – zuletzt sogar mit ihrer Tochter zusammen.

Bei einer Show in Toronto holte Carey die elfjährige Monroe auf die Bühne und sang erstmals ein Duett mit ihr. Mutter und Tochter performten gemeinsam das bekannte Weihnachtslied "Away In A Manger". Und die Sängerin platzte dabei fast vor Stolz: "Das hier ist mein kleines Mädchen. Vor elf Jahren bekam ich das größte Geschenk", erklärte sie. "Das ist unser erstes Duett."

Viel Lob für Mariah Carey und ihre Tochter

Auf Youtube veröffentlichten Zuschauer Aufnahmen von dem Konzert, der Reaktion des Publikums nach zu urteilen kam der Auftritt gut an. Die Elfjährige, die wie ihre Mutter ein wallendes, weißes Glitzerkleid trug, hat offenbar die musikalischen Fähigkeiten geerbt. Auf Instagram gab es von den Fans Lob für Tochter und Mutter.

"Ich habe jeden Moment der Show gestern Abend genossen. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr zu hören und zu sehen", schrieb ein Fan. "Mariah Carey ist eine alleinerziehende Mutter. Und Mariah Carey ist die beste Mutter. Deine Beziehung mit deinen Kindern ist einfach wunderschön", lautete ein weiterer Kommentar auf dem Instagram-Profil der Sängerin.

Monroe und ihr Zwillingsbruder Morocco stammen aus der Ehe von Mariah Carey mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon, mit dem sie von 2008 bis 2016 verheiratet war. Schon öfter trat Carey mit ihren Zwillingen in der Öffentlichkeit auf – aber noch nie musikalisch. Das könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass ihre Tochter eines Tages in die Fußstapfen der berühmten Mutter treten und ebenfalls eine Karriere im Musikgeschäft anstreben könnte.

