Der irische Musiker Mark Sheehan ist im Alter von 46 Jahren nach einer kurzen Krankheit verstorben. Das gab seine Band The Script auf Instagram bekannt.

Der irische Musiker Mark Sheehan ist tot. Der Mitgründer und Gitarrist der Pop-Rock-Band The Script starb im Alter von nur 46 Jahren. Das gab die Band in einem kurzen Statement auf der offiziellen Instagram-Seite bekannt. In dem Post heißt es, dass Sheehan am Freitag in einem Krankenhaus nach kurzer Krankheit verstorben sei.

Genaue Umstände um Tod von Mark Sheen noch nicht bekannt

Über die genauen Todesumstände ist bislang nichts bekannt. Sheeran fehlte bereits im Jahr 2022 bei der US-Tour. Sänger und Frontmann Danny O'Donoghue, 42, sprach damals in der "Sunday World" davon, dass sein Kollege aus familiären Gründen nicht dabei sein könne.

Jahresrückblick Ein letzter Gruß an die Menschen, die uns in diesem Jahr verlassen haben 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Elizabeth II

Queen

* 21. April 1926

† 8. September 2022 Mehr

O'Donoghue und Sheehan gründeten die Band einst gemeinsam in Dublin. In ihrer Heimat Irland schafften es alle bislang veröffentlichten sechs Alben auf Platz eins der Charts. In Großbritannien gelang das immerhin fünf ihrer Studiowerke. Der größte Hit von The Script ist bislang zweifelsohne der Song "Hall of Fame" aus dem Jahre 2012.

Die Kollaboration mit dem US-amerikanischen Rapper will.i.am (48) schaffte es auch in Deutschland auf Platz eins der Singlecharts und war der Titelsong von Til-Schweigers-Kinohit "Kokowääh 2".