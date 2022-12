von David Baum Er könnte seinen runden Geburtstag ganz groß feiern. Und doch wird Max Raabe heute höchstens zu einem Abendessen ausgehen. Aus Faulheit, sagt er. Aber nicht nur.

Herr Raabe, Sie werden diese Woche 60. Wird es, wie es in ihrem aktuellen Lied heißt, ein "Tag wie Gold"?

Diesmal lass ich es ausfallen, aber eher aus Faulheit. Entweder man feiert einen Sechzigsten richtig groß, oder man lässt es bleiben. Wir sind auf Tour, es sind massive Zeiten, ich bin froh, einen Tag Ruhe zu haben. Wir werden zu zweit oder zu dritt gemütlich essen gehen.

Sie haben die 1920er Jahre zum Trend gemacht. Können Sie anderen wilden Zeiten Berlins auch etwas abgewinnen?

Ich bin 1985 nach Berlin gekommen und fühlte mich als der glücklichste Mensch der Welt. Ich war 20, hatte eine eigene Wohnung und habe die Berliner Clubs – von Dschungel bis Tresor – ausführlich genossen. Und Berlin tut uns den Gefallen, nie langweilig zu werden.

Max Raabe: "Ein gestärktes Hemd wirkt auch nach innen"

Wie sind Sie damals in den Clubs aufgetaucht, etwa auch im Smoking?

Ha, ich trug auch im Technoclub Sakko. Aber zugegebenermaßen keine Krawatte.

Ist es ein Verlust, dass die Männer heute kaum noch Krawatte oder gar einen Frack tragen?

Ich bin in der Sekunde, wenn ich meinen Smoking anziehe, in meiner Rolle. Und das hat etwas mit Haltung zu tun, die diese Kleidung verleiht. Ein gestärktes Hemd wirkt auch nach innen. Man darf es aber nicht zu ernst nehmen, der Frack funktioniert nur, wenn man in all der Eleganz auch Blödsinn macht und sagt.

Wenn es keine Geburtstagssause ist, worin besteht Ihr schönster Moment im Leben?

Sommer, ein Garten, eine Hängematte, ein See. Das ist mein höchstes Glück.