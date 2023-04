von Jochen Siemens Über 40 Jahre nach ihrer Gründung klingen Metallica auf ihrem neuen Album "72 Seasons" wie eine ausgesprochen junge Band. Früher wenig akzeptiert, ist die Band längst in der Mitte der Gesellschaft. Oder wie es Schlagzeuger Lars Ulrich ausdrückt: "Die Musik hilft, sich selbst zu formulieren".

Man muss es natürlich laut hören, alle Schalter an. Ulrichs Schlagzeug, die Gitarren, der Bass und James Hetfields Gesang kommen wie irrsinnig heftige, kompakte Wellen auf einen zu, vor denen man sich nicht verstecken kann, ob man das Rock-Gedröhne mag oder nicht. Genauer hingehört ist es auch kein Gedröhne, sondern es sind teils acht bis zehn Minuten lange Songs, die es in sich haben. Sie tigern im Kopf herum, als wären sie in einer Muckibude und würden die Gewichte suchen. "Full speed or nothing, Lux aeterna, yeah", singt Hetfield und zitiert damit den Schlussgesang des gleichnamigen katholischen Requiems, des Versprechens auf das ewige Licht. Die Bögen, die Metallica spannen, reichen immer von der Hölle bis in den Himmel.