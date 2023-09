von Eugen Epp Ihre berühmte "Bangerz"-Tour begeisterte 2014 die Massen. Doch an den Konzerten verdiente Miley Cyrus nichts, weil die Ausstattung alle Einnahmen auffraß, wie sie jetzt erzählt.

Miley Cyrus wird zwar erst im November 31 Jahre alt, dennoch hat die Sängerin schon mehr erlebt als andere in ihrem ganzen Leben. Schon als Kind hatte sie ihre ersten Rollen, mit zwölf Jahren wurde sie durch die Serie "Hannah Montana" zum Star. Danach begann sie eine Musikkarriere.

Jetzt zieht Miley Cyrus eine Art Zwischenbilanz: In ihrem neuen Song "Used To Be Young" vom im Frühling erschienen Album "Endless Summer Vacation" schaut sie auf ihr Leben zurück, insbesondere auf ihre turbulente Jugend. Flankiert wird der Song von einer Reihe auf TikTok, die den gleichen Namen trägt. Dort lässt Cyrus in kurzen Videos Episoden aus ihrer bisherigen Karriere Revue passieren.

Miley Cyrus betrachtet "Bangerz"-Tour als Investment in sich selbst

Kürzlich beschäftigte sie sich dort mit ihrer Tour zum Album "Bangerz", die sie 2014 durch die USA, nach Europa und Australien führte. Mehr als acht Monate – von Februar bis Oktober – dauerte die Tour, sie umfasste insgesamt 78 Konzerte, Live-Mitschnitte wurden im US-Fernsehen ausgestrahlt und auf DVD veröffentlicht. Kritiker und Fans waren gleichermaßen begeistert und auch finanziell sollte sich der Aufwand gelohnt haben: Die Shows spielten mehr als 60 Millionen US-Dollar ein.

Doch der Schein trügt, wie Miley Cyrus verriet: An der Tour habe sie nichts verdient. Die Ausgaben seien so hoch gewesen, dass sie nicht wieder reinzuholen waren. "Ich habe keinen Cent mit dieser Tour verdient, weil ich wollte, dass sie exzellent wird", so die 30-Jährige. Das bereut sie auch mit neun Jahren Abstand nicht. Die Tour sei "ein Investment in mich selbst" gewesen, stellte sie klar.

Auf eine neue Tour hat Cyrus keine Lust

Für ihre Shows betrieb Miley Cyrus einen riesigen Aufwand, legendär der Teil der Auftritte, in dem sie aus ihrem eigenen Gesicht über eine überdimensionierte Zunge auf die Bühne rutschte. "Viele dieser Ideen waren so abwegig, dass mich niemand wirklich dabei unterstützen wollte", berichtete der Popstar jetzt. So musste sie das ausgefallene Bühnenbild und die Requisiten – zum Beispiel auch einen riesigen Hotdog, auf dem sie durch die Luft flog – aus eigener Tasche bezahlen.

"Es gibt nichts, worin ich lieber investieren würde, als ich selbst", stellt Cyrus klar. "Deshalb habe ich für das alles bezahlt – um es genau so zu machen, wie ich und die Fans es verdienten." Geschadet haben ihr die Ausgaben im Rückblick sicher nicht. Dennoch aktuell keinerlei Bedürfnis, wieder auf Tour zu gehen, wie sie schon mehrmals bekräftigt hat – jüngst wieder auf TikTok: "Es gibt einen gewisser Bedarf, das Ego zu zeigen und dabei eine Rolle zu spielen, und ich habe das Gefühl, dass es auf Tournee überstrapaziert wird, und wenn dieser Schalter einmal umgeschaltet ist, ist es schwer, ihn wieder zurückzubekommen", sagte sie. "Wenn man jeden Abend sein Ego füttert, damit es aktiv ist, ist es kaum mehr möglich, davon runterzukommen."

Quelle: Miley Cyrus auf TikTok

Sehen Sie im Video: Aus Respekt vor Tieren hat Miley Cyrus auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs verzichtet, doch wegen gesundheitlicher Probleme sei das nicht mehr möglich. Nun identifiziert sie sich als "Pescetarierin", wie Cyrus in einem Podcast erklärte.