Das Fahrrad ist sein kreativer Motor: Schon der Veröffentlichung von Moritz Eckers 2017 erschienenem Debütalbum "Yes" ging eine Radtour durch Europa voraus. Vor seinem zweiten Album "No Way Out Of The Universe" ist der Berliner Singer-Songwriter sogar noch weiter gefahren: Er schnappte sich seine Gitarre und radelte um die Welt. Los ging's in der deutschen Hauptstadt gen Osten: 20.000 Kilometer verbrachte er auf seinem Sattel und fuhr dabei durch Georgien, den Iran, Kasachstan, China, Thailand und Singapur. Dabei streifte er magische Orte: die kasachische Steppe, iranische Dörfer, die tibetische Hochebene und das westliche Ende der Chinesischen Mauer.

Unterwegs musste er immer wieder Konzerte geben. Er spielte für Grenzbeamte und Banditen am Straßenrand. Für Aprikosenpflücker und religiöse Fanatiker. Für einsame Tiere und neugierige Motorradfahrer. Gage erhielt er keine, dafür die Erfahrung von Musikmachen in Reinform.

Moritz Ecker schildert die Eindrücke seiner Reise

Nach einem knappen Jahr erreichte er das Ziel seiner Reise: die australische Stadt Melbourne. Von dort aus war es dann nicht mehr allzu weit bis Wellington/Neuseeland, wo er seine neuen Songs aufnahm. So entstand sein Album "No Way Out Of The Universe", auf dem Ecker die Eindrücke und Erlebnisse von seiner Reise verarbeitet. Er erzählt von neugierigen Grenzbeamten, freudigen Erwartungen, magischen Momenten, chinesischer Gastlichkeit, kasachischem Rückenwind, bewaffnetem Publikum - und Einsamkeit. Viel davon findet sich auch in dem knapp vierminütigen Video wider, das der Musiker auf stern.de exklusiv präsentiert. Fast glaubt man, den Rhythmus des Radfahrens in seinen Songs zu hören. Moritz Ecker jedenfalls ist sicher: "Das Leben ist rosarot – auch ohne Brille." In den zehn neuen Liedern spiegelt sich diese Zuversicht wider.

Das Album "No Way Out Of The Universe" erscheint am 21. Juni als Vinyl bei Waterfall Records.